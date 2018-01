REPERCUSIONES

La nueva coparticipación y los problemas de siempre : "La atención primaria no garpa"

General Pinto, distrito manejado por el massista Alexis Guerrera, recibirá 8,85 por ciento menos fondos que el año pasado. En diálogo con La Tecla, explicaron que se debe a una mejora en la atención primaria en materia de salud. “Se premia la población enferma”, cuestionaron.

“Nuestra caída responde a una menor actividad en el área de salud, específicamente el item hospital. Crecimos y mejoramos en atención primaria, pero eso no garpa”, señaló en diálogo con LaTecla.Info el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera.El distrito que maneja el massista lidera el ranking de los más perjudicados por los nuevos valores correspondientes al Coeficiente Único de Distribución, que etermina cuántos fondos coparticipables que recibirá el municipio durante el corriente ejercicio.En efecto, Pinto contará con 8,85 por ciento menos de recursos que 2017 y ello se debe a una baja en la internación en hospitales, uno de los puntos que determina el CUD.“Se premia la población enferma y no la sana”, resaltó a este medio el secretario de Salud del municipio, Bruno Fiorini, quien lamentó que “por primera vez el distrito encabece el ranking” de los más perjudicados.No obstante, se mostró tranquilo al destacar que Pinto es uno de los partidos que mayores ingresos per cápita poseen y, teniendo en cuenta los fondos extra que ingresarán por la restitución del Fondo del Conurbano, la disminución no será significativa.“Es cierto que bajamos la recepción al Hospital por problemas con PAMI y también por conflictos de los pacientes con las obras sociales. Pero creemos que la prevención es el camino a seguir, a pesar que nos lleguen menos fondos”, añadió Fiorini.En esta línea, indicó: “Hay que seguir trabajando. Bajamos un egreso por día y eso es menor población internada. También tuvimos algunas obras en el Hospital y por eso quizás bajó la atención, pero las obras hay que hacerlas igual”.Tal como publicó La Tecla, el Gobierno bonaerense tiene entre su lista de reformas modificar el cálculo por el que los municipios reciben en la actualidad los recursos por coparticipación. Funcionarios del ministerio de Economía, que dirige Hernán Lacunza, ya transmitieron la intención a varios secretarios de Hacienda municipales.El vidalismo se propone observar el componente salud, que en la actualidad tiene mucho peso en el cálculo final. Dar más a los que tienen una política de salud con menos enfermos y achicar gastos superpuestos es la idea.La iniciativa es parte de la batalla que Cambiemos libra contra el déficit y por “el orden de las cuentas” en los diferentes estamentos, y guarda cierta relación con el Pacto de Responsabilidad Fiscal acordado recientemente.De todas maneras, se trata de un proyecto que Lacunza guarda bajo llave y cuya discusión no tiene plazo. En su entorno evitan hablar al respecto. Se sabe, como ocurrió en la discusión del Presupuesto, que reajustar el sistema de coparticipación es un tema que puede herir susceptibilidades, en especial si la propuesta que se llegara a plantear termina por perjudicar a intendentes del espacio o aliados.Gran parte de los recursos que hoy llegan por coparticipación devienen por el sistema sanitario existente en cada distrito. El 37% que debe repartir Provincia está atado a los establecimientos oficiales, con o sin internación, de cada distrito. A eso se suma que gran parte de los impuestos por la explotación de las salas de casinos se distribuye en función del mismo ítem.