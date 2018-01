Intendente de vacaciones, se busca: ¿tiene o no tiene licencia?

Los cruces entre Cambiemos y Unidad Ciudadana no paran ni siquiera en el torrido verano. Cualquier motivo viene bien para castigarse con dureza. En este caso, las vacaciones del intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien las habría tomado sin el correspondiente permiso del Concejo Deliberante.

SE BUSCA PARADERO DEL INTENDENTE...

ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE HOY EL MUNICIPIO SE ENCUENTRE ACEFALO POR NO CUMPLIR CON LA VIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE PARA SOLICITAR LICENCIAS POR PARTE DEL INTENDENTE, PRESENTAMOS UNA SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL H.C.D pic.twitter.com/WZSOuzYiQt — Hugo Sebastian Curto (@hugo_s_curto) 23 de enero de 2018

"Se busca paradero del intendente. Ante la posibilidad de que hoy el municipio se encuentreacéfalo por no cumplir con la vía administrativa correspondiente para solicitar licencias porparte del intendente, presentamos una solicitud al presidente del HCD", denunció el edil HugoSebastián Curto, nieto del ex jefe comunal Hugo Curto.En tanto, desde la página de Facebook de la bancada se informó que "el día jueves 18 de enero, los concejales integrantes del Bloque FPV-PJ, presentaron una nota a fines de solicitar información de lo que el Señor Intendente Lic. Diego Valenzuela manifestó en sus redes sociales con respecto a sus vacaciones".El problema pasa porque aparentemente, el jefe comunal se habría ido de vacaciones sin el debido permiso del deliberativo, tal como indica que hay que hacer la Ley Orgánica de las Municipalidades en sus artículos 108° inc. 13 (Atribuciónes y deberes del departamento ejecutivo) y 63° inc. 2 (Atribuciones y deberes del HCD)."En la nota presentada, se le solicita al Intendente que informe que tipo de licencia ha solicitado, ya que a la fecha no hay constancia de ello. Este bloque va a velar por el cumplimiento de las atribuciones y deberes del Honorable Concejo deliberante, ya que el mismo es un órgano de representación popular el cual no puede ser pasado por alto", agrega el comunicado.Y con enojop se añade que "no podemos permitir que el Intendente y su equipo de apariencia de legalidad a un hecho que no cumple la normativa vigente".Vale destacar que también a través de las redes sociales el propio mandamás había avisado que se tomaba licencia e incluso se encargó de citar los mencionados artículos de la Ley Orgánica, los mismos que según los K habría pasado por alto."Después de un año de trabajo muy intenso me tomaré unos días para renovar fuerzas en compañía de mi familia y reponer con ellos algo del tiempo que la responsabilidad de la intendencia les resta. Como indica la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 108 inciso 13, solicité licencia al Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero", señalaba Valenzuela el 13 de enero.Y añadía: "Durante estos días estará a cargo de la intendencia, también en cumplimiento de dicha ley, Sergio Gabriel Iacovino, primer concejal de la lista del año 2015 que me consagró Intendente. Confío plenamente en Sergio y te pido que hagas lo mismo"."Como equipo que somos, en la foto estamos preparando pizza para los nenes y nenas en el comedor Pequeños Gigantes. Me comprometo a regresar con la energía renovada para seguir trabajando juntos por una mejor calidad de vida en nuestro querido municipio", completaba el texto que lleva como título "en manos del equipo para renovar fuerzas".Todo muy claro por parte de ambos lados. El tema es que alguno de los dos estaría faltando a la verdad. La pregunta es sencilla. ¿El alcalde macrista, pidió autorización al Concejo para salir de vacaciones? ¿El Concejo, aprobó dicha licencia? En las próximas horas habrá más novedade al respecto. Pero lo cierto es que la grieta no descansa.