ELECCIONES A LA VISTA

Peleas, chicanas y gestión: enero no detiene la lucha de Cambiemos por "La Matanza 2019"

"Se la ganamos, en 2019 se la ganamos". La referencia es para el principal bastión del peronismo, La Matanza. Y las palabras salen de la boca de un alto funcionario provincial, muy cercano a María Eugenia Vidal. Seguro, es uno de los grandes objetivos, casi una obsesión, y todos los días se trabaja en consecuencia.

"Esta tarde me reuní con el equipo de la @CCARILAMATANZA para avanzar en trabajos que mejoren la calidad de vida de los vecinos. #JuntosEsPosible @cambiemos", publicó ayer la diputada provincial Maricel Etchecoin Moro, la principal alfil de Carrió en la Tercera.

Y apenas unas horas antes, el ex de Vidal, el mandamás de Morón, Ramiro Tagliaferro, había cruzado con dureza a la jefa comunal Verónica Magario, a quien sin vueltas tildó de "mentirosa", luego que la pareja de Fernando Espinoza hiciera referencia a la cantidad de policías que trabajan en el distrito Pro.

No es todo. El 19 de enero, el diputado nacional Toty Flores, uno de los primeros en postular al ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro como candidato a intendente, mostró en las redes sociales como funcionarios de Desarrollo Social trabajaban fuerte en su terruño.

"Ahora capacitación para emprendedores textiles en @Coop_lajuanita. Agradecemos la presencia de enviados del Ministerio de Desarrollo Social", sostuvo el dirigente en la red social del pajarito, situación que seguramente no cayó del todo bien en el Palacio Comunal.

Hay más. También días atrás, el diputado nacional y principal armador del Pro matancero, Hernán Berisso, salió al cruce del ex mandamás distrital, el ya mencionado Espinoza, cuando este criticó el presidente Mauricio Macri por la eliminación de las paritarias docentes.

"En vez de hablar de lo que no sabe, el diputado @FerEspinozaOK podría dedicarse a resolver las carencias de asfalto, agua, gas, cloacas y todas las indignidades que todavía se padecen en el territorio que sigue 'gobernando'", replicó Berisso, y de pasada ninguneó a la blonda Magario.

Con todo. Así se prepara Cambiemos La Matanza de cara a las elecciones de 2019, pese a que a finales del año pasado sufrió la fractura del bloque en el Concejo Deliberante, pues quien fuera candidato a intendente en 2015, Miguel Saredi, decidió armar una bancada aparte.

Incluso, vale recordar que a mediados de diciembre, el intendente de Chacabuco, el radical Víctor Aiola, también se sumó a la campaña matancera y armó un par de encuentros con correligionarios. El objetivo, como el propio alcalde le dijo a La Tecla, colaborar para ganar en 2019.

“Estoy en el Comité Provincia, soy autoridad partidaria y me he reunido con mucha gente y digo ‘Almirante Brown, La Matanza ¿por qué nunca se gana?’ ‘No, es imposible’, me dicen. Entonces, a partir de noviembre voy a empezar a caminar La Matanza. Te lo juro como que me llamo Víctor Aiola, quiero ver porqué no, qué tiene esa gente. Quiero verlo en persona”, decía el mandamás de la Cuarta.

Claro está, el caliente verano no frena las embestidas del oficialismo nacional y provincial. Se tienen fe. Y todo indica que tal como propuso Flores, el candidato será el ahora titular de la cartera educativa, Alejandro Finocchiaro. Por supuesto, serán las encuestas las que manden llegado el momento.

Por supuesto, el hombre se tiene fe. En un acto partidario llevado a cabo en Isidro Casanova en noviembre pasado, el ministro decía que "quiero ser intendente, pero si no soy yo, que sea el que haga ingresar a Matanza al siglo XXI".

A su vez indicaba que "sepan todos ustedes que vamos a dar la batalla más impresionante que se haya dado aquí desde 1983 y la vamos a ganar. Lo vamos a hacer unidos, sin excluir a nadie. Todos los que quieran estar van a estar aquí. Esa es la forma de ganar", sostenía el matancero.