DISENSO

Ex funcionaria sciolista criticó la eliminación de la cláusula gatillo

La ex titular de Economía aseguró que este gobierno no está preocupado por el bienestar de los asalariados. Y recordó que el mecanismo permite que los ingresos no pierdan contra la inflación promedio que difunde el Indec.





La decisión del gobierno de rechazar la cláusula gatillo para ajustar salarios fue duramente criticada por Silvina Batakis, ex ministra de Economía bonaerense en la gestión de Daniel Scioli.



A través de una serie de tuis en su cuenta personal de Twitter, Batakis aseguró que esta no es una administración "que piense en el bienestar de los asalariados".



“Las paritarias son para que los salarios ganen participación en el PIB (Producto Interno Bruto), que de concretarse ‘aumentaría’ el bienestar general de los trabajadores por incremento en su poder compra”, explicó la ex funcionaria sciolista, añadiendo que la cláusula gatillo, en el mejor de los casos, permite que los ingresos no pierdan contra la inflación promedio que difunde el Indec.

Cláusula Gatillo/Paritarias Libres. Las paritarias son para que los salarios ganen participación en el PIB, q de concretarse "aumentaría" el bienestar general de los trabajadores por incremento en su poder compra — Silvina Batakis (@sbatakis) January 22, 2018



En otra entrada, afirma que aún cuando se dispara la cláusula, no se concreta el objetivo de la paritaria, que de ninguna manera es "aunque sea no perder capacidad de compra. Insisto, el objetivo de la paritaria que los asalariados todos los años estén un poco mejor”.



Cabe recordar que los gremios rechazan poner un tope a la discusión salarial, mientras que importantes funcionarios del gobierno nacional consideraron que no será necesario incluir cláusulas gatillo ya que hay una pauta inflacionaria revisada del 15 por ciento. La decisión del gobierno de rechazar la cláusula gatillo para ajustar salarios fue duramente criticada por, ex ministra de Economía bonaerense en la gestión deA través de una serie de tuis en su cuenta personal de Twitter, Batakis aseguró que esta no es una administración, explicó la ex funcionaria sciolista, añadiendo que la cláusula gatillo, en el mejor de los casos, permite que los ingresos no pierdan contra la inflación promedio que difunde el Indec.En otra entrada, afirma que aún cuando se dispara la cláusula, no se concreta el objetivo de la paritaria, que de ninguna manera esCabe recordar que los gremios rechazan poner un tope a la discusión salarial, mientras que importantes funcionarios del gobierno nacional consideraron que no será necesario incluir cláusulas gatillo ya que hay una pauta inflacionaria revisada del 15 por ciento.