SE SACAN CHISPAS

Magario golpeó bajo con el tema de la seguridad y Tagliaferro la dejó nock out

La intendenta K denunció discriminación por la cantidad de policías, comparado con distritos de Cambiemos. Su colega de Morón la trató de mentirosa y dio cifras que dejaron en off side a la jefa comunal de La Matanza. "No hay preferencias ni discriminación", aseguró el ex marido de Vidal.

La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se quejó hace algunas horas de que la provincia de Buenos Aires discrimina a su municipio en cuanto al envío de policías, asegurando que por ser K tiene menos efectivos que otros distritos de Cambiemos.



“La Matanza tiene aproximadamente 4551 efectivos policiales en funciones contando incluso a los de Gendarmería, para atender a los 2.200.000 vecinos. Eso nos da una tasa de un policía cada 462 habitantes. Mientras que, en Morón, por ejemplo, hay 2295 policías activos para custodiar a 500 mil habitantes, por lo que tienen un policía por cada 217 vecinos", lanzó Magario luego de conocerse que su municipio es uno de los que más crecimiento de homicidios registró en 2017.



Ni lerdo ni perezoso, el aludido jefe comunal moronense salió a cruzarla a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, calificándola de "mentirosa".

La Sra Intendenta de La Matanza @magariovero miente. Morón no tiene 2.295 Policías, tiene 847. Por lo tanto, no hay preferencias ni discriminación. — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) January 21, 2018 Además, la Intendenta @magariovero olvida que La Matanza está gobernada hace 35 años por su espacio político. No pueden ser este Presidente y esta Gobernadora los culpables de todos sus males. — Ramiro Tagliaferro (@rctagliaferro) January 21, 2018

Ramiro Tagliaferro, ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, aseguró en su red social que "Morón no tiene 2.295 Policías, tiene 847. Por lo tanto, no hay preferencias ni discriminación".



"En Morón hicimos de la Seguridad una Política de Estado, invirtiendo fondos municipales y con un Equipo que gestiona seriamente. Mi Equipo de Seguridad no está procesado por cobrarle coimas a la Policía", dijo, yendo más allá al afirmar que "la Intendenta olvida que La Matanza está gobernada hace 35 años por su espacio político. No pueden ser este Presidente y esta Gobernadora los culpables de todos sus males".



La intendenta kirchnerista había denunciado que Morón "tiene más del doble de policías por habitante de lo que tiene La Matanza. Y en La Plata es todavía más abrumadora la diferencia, con 4049 policías para cubrir a 700 mil habitantes, un policía por cada 173 vecinos”, añadiendo que “en San Isidro 1215 policías activos para una población de 310 mil habitantes, un oficial cada 255 personas. Podría seguir enumerando los datos da casi todos los municipios de la provincia y veremos que siempre la relación de policías por habitantes supera por mucho a la de La Matanza. La discriminación es muy clara".



Según las estadísticas, los homicidios en 2017 fueron 25 en La Matanza, contra los 22 del año anterior y tras el crimen de Juan Angel Caccia Magario apuntó contra la administración de Vidal.



Desde la Provincia reforzaron los arguementos, asegura Clarín, especificando que a Magario se le entregaron 1.546 chalecos antibalas, se le transfirieron casi 240 millones de pesos por el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad y se sumaron 760 Policías locales, además de equiparse la zona con nuevos patrulleros de seguridad.

