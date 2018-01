ADHESION

Rosca de verano: la tropa de Cambiemos suma otro peronista al pacto de Vidal

No hay vacaciones para la rosca. Así parece ser con un simple vistazo a las redes sociales, donde dirigentes y funcionarios comparten sus reuniones y recorridas en medio del caluroso mes de enero.En el oficialismo, por caso, los “soldados” de la gobernadora María Eugenia Vidal intercalan la playa y la rosca para que más municipios del interior se sumen a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El esfuerzo vale doble, por supuesto, si el distrito es de sello peronista.En las últimas horas, quien consiguió una nueva adhesión fue el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, que anunció la decisión del intendente de Bolívar, Marcos Pisano, con bombos y platillos.“Cualquier intendente que hace las cosas bien no tiene que tenerle miedo al Pacto Fiscal, es un mayor cuidado de los recursos de los bonaerenses y eso es lo que queremos todos, sin distinción partidaria. La adhesión del municipio es una ratificación del compromiso de María Eugenia de mejorar la calidad del gasto público para poder seguir haciendo obras como la de la Ruta N°65”, sostuvo Mosca.Por su parte, el jefe comunal de Bolívar señaló: “Como municipio estamos muy bien, somos uno de los municipios que venimos con un orden económico en los últimos años, y vamos a estar acompañando para que podamos tener entre todos un ordenamiento fiscal como corresponde”.Tal como publicó La Tecla, la adhesión al Pacto Fiscal dividió las aguas en el seno peronista. Mientras unos intendentes se declararon en rebeldía y manifestaron su rechazo, hombres de peso del partido bonaerense aseguran que “la mayoría de los compañeros de la Primera y la Tercera vamos a adherir”.En efecto, los que sí van a hacerlo (o ya lo hicieron) son Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Santiago Maggiotti (Navarro), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Juan Pablo de Jesús (La Costa),Hugo Corvatta (Saavedra), Walter Festa (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Osvaldo Cáffaro (Zárate), Julio Pereyra, (Florencio Varela), Gabriel Katopodis, (San Martín), Francisco Echarren (Castelli), y Gustavo Barrera (Villa Gesell).Una parte menor, por la coyuntura temporal (enero, verano y vacaciones), no ha definido qué hará, y no muestra grandes preocupaciones en tratar el tema con celeridad.El interior, el Conurbano, los “disidentes”, los “serviles”, muestran sus diferencias, unos más que otros. En la vereda de enfrente, Cambiemos hace ganancia del río revuelto y celebra con la continuidad de la división del Partido Justicialista.