CRUCES

A más de un año de las elecciones, el peronismo ya se divide por PASO si o PASO no

La discusión sin fin en el pejotismo sumó un nuevo capítulo. El titular del PJ nacional anunció que las PASO son una buena medida para el 2019, Randazzo lo cruzó por su silencio en 2017 y a él lo acusaron de ser servil a Macri. También cuestionaron a las PASO.

Las internas del peronismo no se toman descanso, ni siquiera en un fin de semana de enero. Es que, a un año y medio de tener que definir la candidatura que busque recuperar la presidencia de la Nación y la gobernación bonaerense, las posturas encontradas volvieron a salir a la luz para dejar cada vez más clara la gigante grieta interna en el Partido Justicialista.Es que, por un lado, el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, sentenció que hay que abrir las puertas del pejotismo y llevar adelante una interna para definir un candidato. "Tenemos que juntarnos todos y hacer un gran frente. Si hay coincidencias, vamos para adelante y sino vamos a las PASO para encontrar candidatos", sentenció el diputado nacional en declaraciones radiales.Sin embargo, la postura de apertura partidaria del presidente del espacio no quedó ahí. Fue Florencio Randazzo, el excandidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir, quien cuestionó no solo las palabras de Gioja sino su rol durante el 2017."Ir a las PASO es lo que propusimos nosotros en 2017. Pero el silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las Primarias y la formación de otro partido. Eso posibilitó que ganara Cambiemos", setenció el chivilcoyano. Y agregó: "Ojalá en 2019 no ocurra lo mismo y podamos tener un presidente peronista".Todo podría haber quedado ahí, pero no. Desde el peronismo bonaerense, el representante del grupo del interior que planta bandera contra sus pares del Conurbano, Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), recogió el guante y le respondió al Flaco. "No estoy tan seguro que para 2019 las PASO sea la mejor estrategia electoral para volver a tener un Presidente o una Presidenta peronista. O al menos no es la única", sentenció.Por su parte, desde el kirchnerismo, varios dirigentes cruzaron a Randazzo por sus dichos contra Gioja. Una de las voces que se escuchó fue la de la diputada Lucía Portos, que le reprochó "hablemos de silencios cómplices Florencio, dale".Así, a más de un año de las elecciones del 2019, la grieta del peronismo se mantiene más grande que nunca y las PASO vuelven a ser un tema de división.