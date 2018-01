CHAU CHAU

Llegó el fin para 1 País

La marca de la alianza entre el Frente Renovador, el GEN y un sector de Libres del Sur, quedó fuera de la discusión política. En su momento, habían asegurado que 1P seguiría vigente tras las elecciones.

Luego de que Margarita Stolbizer planteara límites a la alianza que mantiene con Sergio Massa, el Frente Renovador tomó la decisión de no utilizar más la imagen institucional 1País.Según afirma el portal infobae, el equipo del ex diputado decidió dejar el nombre que llevó el dúo Massa-Stolbizer en las últimas elecciones de 2017, para fortalecer la imagen del Frente Renovador (FR).La Reforma Previsional y la Reforma Laboral, alejaron al massismo del Gobierno de Cambiemos y lo colocaron en un rol más opositor. El nuevo rumbo del ex intendente de Tigre y sus seguidores pareciera estar en el acercamiento a sectores del peronismo y kirchnerismo, hecho que provocó el enojo de Stolbizer días atrás.“Una reunión entre ellos dos es una cuestión terminal, para mí es insostenible”, sostuvo la dirigente del GEN sobre un posible encuentro entre su aliado y la ex presidenta Cristina Kirchner.La estrategia de los renovadores apunta a recuperar la fuerza del frente para ingresar con cierto poder en las negociaciones de la unidad del PJ.La nueva imagen del Frente Renovador abandonó los colores rojo, amarillo y negro iniciales y los suplantó por una F y una R en azul y celeste, los mismos de 1País y similares al tradicional del peronismo.