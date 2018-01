Radical redobla la apuesta y asegura que no es un soldado de Vidal, es un General

La definición pertenece a Víctor Aiola, intendente de Chacabuco, que de esa manera chicaneó a su par de Junín, Pablo Petrecca, que había asegurado ser un "soldado de Vidal".

La imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, dentro y fuera de Cambiemos, no para de crecer. Por ello, los dirigentes territoriales de la alianza oficialista no quieren dejar pasar la oportunidad de darle un gesto de apoyo. Hace algunos días lo hizo Pablo Petrecca, jefe comunal de la Cuarta sección, quien señaló que era "un soldado de Vidal". Ahora le redoblaron la apuesta.El encargado de apostar a más, fue nada más y nada menos que Víctor Aiola, intendente de Chacabuco y hombre del radicalismo que incluso recorrió el Conurbano en varias oportunidades para intentar levantar a los boinas blancas delGran Buenos Aires.En definitiva, el hombre de la Cuarta sección aprovechó para chicanear a su par y sentenció: “Él (Petrecca) dijo que es un soldado de la Gobernadora, yo soy un General de la Gobernadora, porque con toda mi tropa, trabajo para ella. Estoy totalmente convencido que tiene que ser así, no es que como radical soy un radical disidente o que critica el gobierno provincial y nacional”.De esa manera, el alcalde del patido centenario remarcó la importancia del Pacto Fiscal promovido por el gobierno bonaerense y nacional. “Estoy convencido que es una medida totalmente correcta".Asimismo, manifestó que tras escuchar a la Gobernadora decir que en muchos momentos que se sintió sola, el le dijo a sus funcionarios: "si alguno de ustedes escribe habla o dice cosas que no están de acuerdo con el gobierno nacional o provincial se tiene que ir a la casa porque vos no podés cobrar el cargo de secretario coordinador o director y vivir de eso y por otro lado escupir para arriba y morderle la mano del que te da de comer y el espacio que te llevó al lugar”.