TELEFONO PARA MENENDEZ

Mayor mirada al interior y definir cuánto antes la unidad, los pedidos de los consejeros del PJ

El 28 de febrero en la localidad balnearia de San Bernardo, el peronismo bonaerense llevará el primer encuentro de los consejeros partidarios y los referentes de cada sección electoral afinan la lapicera y anotan los reclamos que le harán a la nueva conducción.

San Bernardo es el lugar elegido para llevar adelante el primer encuentro de los consejeros partidarios de todas las secciones electorales y los referentes con y sin territorio preparan la lista de misiones que le esperan cumplir en esta nueva etapa.



Enfrascado en la dicotomía Cornurbano-Interior, los alfiles seccionales quieren, antes que nada, que la nueva conducción tenga una miarad hacia los distritos tierra adentro.



Sabido es que el deseo del actual presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, es que el primer Congreso partidario a realizarse el 28 de febrero se allevado adelante en un distrito del interior (potencialmente Bahía Blanca o Mar del Plata) pero los consejeros no se conformarán sólo con ese gesto.



En diálogo con La Tecla, Walter Torchio, intendente de Carlos Casares y consejero por la Cuarta sección electoral, adelantó que "es necesario equilibrar las posiciones entre Conurbano y el interior"

"Con las modificaciones del CUD y la presión por adherir al Pacto Fiscal creo que el interior necesita ser escuchado porque tenemos necesidades diferentes como dejara atado la ampliación del personal con relación al crecimiento del municipio porque muchos intendentes hemos ido incoporando nuevos servicios y eso no puede estar supeditado a Provincia ya que no es lo mismo si tenes el servicio de salud a cargo del muncipio o no", aseveró el casarense.



Además, Torchio abogó que desde su sección electoral van a pedir que se defina lo más rápido posible la estrategia de unidad. "N

o tiene sentido perder el tiempo para saber si se va a ir juntos o no, no podemos cometer el mismo error que las elecciones pasadas, es algo que los peronistas debemos saberlo con tiempo y no a último momento", deslizó.



En ese sentido, quien se sumó a ese reclamo fue el consejero por la Séptima sección electoral e intendente de Roque Pérez, Juan Carlos "Chinchu" Gasparini. "Nosotros vamos a pedir que el partido funcione y, por supuesto, trabajar para la unidad del partido".



"Algún dia nos tendremos que dar la mano y es una acción que debemos hacer cuanto antes así cada uno de los intendnetes y dirigentes empieza a jugar sus cartas", apuntó.