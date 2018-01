PARITARIAS

Docentes advierten que “no comenzarán las clases” con las condiciones del Gobierno

El secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, envió un mensaje al Ejecutivo y ya puso los primeros requerimientos para que el ciclo lectivo inicie a tiempo: 20 por ciento de aumento y cláusula gatillo.

Todos los años, pasa lo mismo. El inicio de las clases en tiempo y forma es uno de los temas que se lleva gran parte de la agenda mediática. Y, al parecer, 2018 no será la excepción.Según advirtió el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, los docentes no se presentarán en las aulas bajo las condiciones que pretenden imponer desde el Poder Ejecutivo. Es decir, aumentos del 15 por ciento.“No queremos definir el porcentaje que vamos a pedir pero es superior al 20%, con cláusula gatillo”, aseguró en diálogo con Cadena Río (88.7) y advirtió que “con este panorama a nivel nacional va a haber conflicto".En esta línea, Baradel apuntó directamente contra el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. “Que siga hablando que nos beneficia con las cosas que está diciendo", apuntó.“Las tarifas aumentan un 70 por ciento, el impuesto inmobiliario un 56 por ciento. El revalúo de las propiedades los va a alcanzar con Bienes Personales. Todo lo que sea poner la mano en el bolsillo de los trabajadores, lo hacen. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo”, añadió."Lo peor que podemos hacer es resignarnos a no hacer nada y que esto pase sin pena ni gloria. Vamos a hacer una presentación en la justicia Argentina y vamos a convocar a fin de Enero a los secretarios generales” para analizar los pasos a seguir.Cabe destacar que la Confederación de Educadores de la República Argentina (CTERA) denunció que Baradel, fue amenazado al recibir mensajes intimidatorios como "decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer" o "se te acaba el tiempo para callarte y a nosotros la paciencia".Tras responsabilizar al gobierno de Mauricio Macri por la seguridad del gremialista, CTERA replicó de forma textual otro de los mensajes recibidos: "Te avisamos que no te metas más con el Gobierno. Ahora vamos por vos y tu sindicato. Pudiste ser parte de todo esto, pero decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer".