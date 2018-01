PREVIA MOVIDA

El foro de Cambiemos amanece lleno de reclamos

El distrito que gobierna Ezequiel Galli es el elegido para desarrollar el primer encuentro de intendentes de Cambiemos, y los jefes comunales ya amasan los pedidos para la Provincia.

El Foro de Intendentes de Cambiemos tendrá el primer capítulo del 2018 en la ciudad de Olavarría. Resta confirmar la fecha, para la que se baraja el miércoles 21 o el jueves 22 de febrero. Los jefes comunales del oficialismo encararán así la primera discusión del año, que se llevará adelante en la localidad de Sierras Bayas, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano.

Según pudo saber La Tecla , uno de los ministros bonaerenses que participarán del cónclave será el que conduce la cartera de Infraestructura, Roberto Gigante. Si bien desde el Ejecutivo provincial aún no confirmaron su presencia, diversos jefes comunales que asistirán adelantaron que es el señalado para entablar el ida y vuelta con los alfiles oficialistas.

A poco más de un mes para que se vean las caras, ni lerdos ni perezosos, quienes encabezan las gestiones en los pagos chicos ya aceitan sus reclamos, y esperan ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo provincial. El comportamiento no se debe a un capricho general, sino a una máxima política que indica que las obras se pelean los primeros meses del año.

Con los grifos del Fondo de Infraestructura Municipal cerrados, los alcaldes de Cambiemos no quieren dormirse en los laureles, y lo hacen saber. Uno de ellos, el mandamás de Magdalena, Gonzalo Peluso, ya advirtió qué cosas pondrá sobre la mesa.

“A mí me deben una escuela que me prometió el exministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro; por más que no esté más en la Provincia quiero que el Ejecutivo me la financie, porque es una obra con la que yo me comprometí”, afirmó, en diálogo con este medio. Agregó que “también voy a reclamar por que me paguen 50 millones de pesos que la Provincia me adeuda”.

Desde Pellegrini también llevarán reclamos a Olavarría. “Necesidades nuevas no tenemos, pero sí estamos en deuda en la ejecución. La cantidad de obras en marcha hace que no esté preparada la posibilidad que se ejecuten en tiempo y forma; es un cuello de botella que arrastramos desde el 2016, porque no estaba preparada la Provincia , ni las empresas privadas, para tantas obras. Hay problemas para conseguir cemento, y eso nos atrasa en el cumplimento del FIM; es algo que debemos resolver con ayuda del gobierno bonaerense”, aseveró el intendente Guillermo Pacheco a la hora de adelantar su postura.

Por su parte, Alejandro Federico, jefe comunal de Suipacha, identificado con la UCR , expresó que en torno al nivel de obras no tiene queja alguna, pero que, no obstante, junto a un grupo de alcaldes pondrán la lupa en los 40.000 millones de pesos extra que la Provincia obtuvo tras adherir al Pacto Fiscal con Nación. “Queremos que se reparta de manera proporcional y que no se vaya todo para los distritos del Gran Buenos Aires. Electoralmente, el Conurbano es un lugar importante, pero también es cierto que no hay que desestimar el acompañamiento que el gobierno tuvo desde el interior de la Provincia ”, aseguró.

Algo similar apuntó Maximiliano Suescún, alcalde de Rauch, quien postuló que “vamos a volver a plantear la necesidad de tener un fondo de obras para este año”.

Por el lado de los intendentes Pro, si bien tendrán un tono más soft en los reclamos, también habrá pedidos. En diálogo con La Tecla , el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, adelantó que propondrá que el Banco Provincia implemente una nueva línea crediticia en materia de obras públicas: “Es necesario que haya créditos para los frentistas porque hay muchos sectores que son más pudientes y vienen con demanda contenida de obras que deberían ser más ágiles, como asfalto o conversión de luces LED, que suelen ser una infraestructura menor, pero importante para algunos barrios”. Como contrapartida, Gay quiere que los municipios funcionen como una especie de garante que controle la obra y aporte la parte de algún vecino que no pueda contar con ese dinero.

Por fuera de los modos y las propuestas que puedan diferenciar a radicales de amarillos, los jefes comunales no quieren perder tiempo y ya barajan sus argumentos para ser escuchados. Un patrón común los une más allá de los partidos de procedencia: que la obra pública no falte en el 2018.