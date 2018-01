CUMBRE

Con críticas a la economía y al Pacto Fiscal, el peronismo del interior se desmarca del Conurbano

Intendentes, legisladores y sindicalistas se dan cita en la sede del PJ platense, ubicado en calle 54. La adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal es el principal tema a tratar, en otra línea de importancia sigue el impacto de los tarifazos a las economías regionales. El objetivo es mantener una posición conjunta y llevar los reclamos a la Gobernadora.

Tal como publicó, los intendentes peronistas volverán a plasmar las líneas de acción que fueron trazadas el último miércoles en Alberti: formar un bloque que sostenga una línea de comunicación con el gobierno a partir de la adhesión al Pacto Fiscal y el impacto de las medidas económicas de Cambiemos en cada comuna.Germán Lago (Alberti), Gustavo Cocconi (Tapalque), Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves), Walter Torchio (Carlos Casares) Alberto Connochiari (Leandro N. Alem), Nicolás Lorenzo (25 de Mayo - interino) y Alfredo Fisher (Laprida) son algunos de los jefes comunales que dijeron presente. Cabe destacar que en reemplazo de quienes se encuentran de licencia por vacaciones, estarán los intendentes interinos.En una amplia mesa, se sentaron también dirigentes sindicales, legisladores (como Walter Abarca, Juan Manuel Pignocco y Guillermo Escudero) y la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, quien expondrá los alcances del Pacto.Entre todos, acordarán una serie de temáticas para solicitar una audiencia con la mandataria provincial. La idea es primero que sea la propia María Eugenia Vidal quien los reciba y a partir de ese encuentro ir llevando adelante otros con el resto de su gabinete.En ese sentido, según confirmaron los presentes ael cónclave en el cuarto piso del Partido Justicialista de La Plata tendrá el eje en las medidas económicas de Cambiemos. Serán cerca de una docena de puntos que cada uno de los alcaldes presente al equipo económico de la exministra Silvina Batakis.El incremento de la nafta fue el puntapié con el cual el intendente de González Chaves, Marcelo Santillán, comenzó con la reunión. Cabe destacar que, Santillán es uno de los elegidos por el grupo a la hora de hablar ante pares. Así ocurrió en la negociación por el presupuesto y el Fondo del Conurbano a mediados de noviembre pasado.Si bien la jornada pasará por la docena de problemas económicos (incrementos de los diferentes servicios, inflación, apertura de importaciones y fin del Fondo de Infraestructura, entre los más destacaados), la principal temática tendrá que ver con el Pacto Fiscal.Es que, los jefes comunales advierten que la gestión provincial se mete de lleno en sus proyectos locales quitándoles autonomía a las decisiones que deben tomar estrictamente los alcaldes.Dentro de ese contexto, el Pacto Fiscal es el tema que mayor controversia genera y ya es el primer punto a seguir debatiendo. Sin realizarle observaciones a la nueva conducción del PJ -con la cual la mayoría de los referenciados en el interior está de acuerdo- el cónclave busca funcionar como un espacio donde las problemáticas del interior no se mezclen con las del Conurbano.“No tenemos nada en contra de la nueva era del peronismo bonaerense, sólo que la vemos muy metida en el Conurbano y nosotros queremos que se escuchen nuestros reclamos”, había afirmado ael mandamás de Capitan Sarmiento, Oscar Ostoich, después de la primera reunión que derivó en el encuentro de este lunes.Dentro de esa premisa, el peronismo del interior comenzará a desandar lo que muchos ya advierten que se trata de un nuevo foro peronista: “No se trata de un espacio de oposición cerrada a las gestiones nacionales y provinciales sino de un espacio de diálogo”, apuntó al respecto el intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, quien dijo presente tanto en Alberti como este en La Plata.Si bien la reunión es profundamente técnica, con el impacto de las medidas nacionales y el deterioro de las economías regionales, el cónclave tiene un lado B.Según pudo saberel otro eje de la reunión es "agilizar los métodos de encuentros" entre los alcaldes, que ven con muy buenos ojos el funcionamiento del espacio y no quieren que se debilite con el paso del tiempo. En otras palabras, fortalecer la pata peronista del interior y jugarle de igual a igual a sus pares del Conurbano.Lo saben los legisladores de Unidad Ciudadana que participan de las reuniones, pero buscan quedar al margen a la hora de los comentarios y las fotos: "importan los intendentes, ellos son los protagonistas", señaló uno de los diputados presentes.Por ello, si bien la reunión será "más bien técnica", según explicó uno de los organizadores, "lo importante es estar juntos de nuevo y no dejar que pase varias semanas para ver y poner en común los problemas que tenemos".De esa manera, el peronismo rebelde busca ser consolidarse y sumar a nuevos dirigentes que se muestren alineados con su postura. El cónclave en La Plata también tiene esa meta, visibilizar los reclamos a la Gobernación y acercar la reunión a otros alcaldes de la Tercera sección que podrían decir presente y con quien se viene dialogando desde hace algún tiempo.