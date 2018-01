REDES

Espinoza criticó a Macri por sus promesas “incumplidas” y salieron a matarlo

El diputado nacional del FPV colgó en las redes un video de la campaña de 2015. Desde Cambiemos le cuestionaron las falencias que dejó en La Matanza.

Así les hablaba @mauriciomacri a los maestros en 2015 pero, en lugar de cumplir su palabra de "respetarlos, cuidarlos y bien remunerados", por decreto hoy eliminó las paritarias salariales con la firma de @jorgetriaca y @alefinocchiaro. #PromesaINcumplida pic.twitter.com/O6DNTvoPBE — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) 17 de enero de 2018

En vez de hablar de lo que no sabe, el diputado @FerEspinozaOK podría dedicarse a resolver las carencias de asfalto, agua, gas, cloacas y todas las indignidades que todavía se padecen en el territorio que sigue "gobernando" — Hernan Berisso (@hernanberisso) 18 de enero de 2018

Cruces tuiteros hay todos los días, sobre todo entre los protagonistas de la grieta. Este no fue la excepción.“Así les hablaba @mauriciomacri a los maestros en 2015 pero, en lugar de cumplir su palabra de "respetarlos, cuidarlos y bien remunerados", por decreto hoy eliminó las paritarias salariales con la firma de @jorgetriaca y @alefinocchiaro. #PromesaINcumplida”, publicó el diputado nacional del Frente para la Victoria, Fernando Espinoza.Las críticas no tardaron en llegar. Uno de los primeros fue el diputado nacional por Cambiemos, Hernán Berisso, quien destacó las serias falencias de La Matanza, distrito que gobernó hasta hace dos años.“En vez de hablar de lo que no sabe, el diputado @FerEspinozaOK podría dedicarse a resolver las carencias de asfalto, agua, gas, cloacas y todas las indignidades que todavía se padecen en el territorio que sigue "gobernando".