SALARIO DOCENTE

Tras el decretazo de Macri que cambia la paritaria nacional, Cambiemos y el PJ cruzan opiniones

Oficialismo y oposición salieron a opinar sobre el decreto 52/2018 que emitió hoy el gobierno nacional que cambia las reglas del juego en la paritaria nacional y limita el poder de CTERA en la mesa de negociación. Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación que supo ocupar el mismo puesto en Provincia respaldó la medida. Diputados peronistas se manifestaron en contra.

Fuego cruzado en el territorio bonaerense. El gobierno nacional emitió el decreto 52/2018 que modifica las reglas de juego en la partitaria nacional docente y oficialismo y oposición bancaron y repudieron, al mismo tiempo, la medida.

El decretazo distorsiona el artículo 7 del decreto 457/2007, que fijaba las pautas a la Ley de Financiamiento Educativo y establece otros temas de discusión como el "Régimen de vacantes" y las "Condiciones de ingreso a la carrera docente" por sobre la "remuneración mínima de los docentes" que era un eje a debatir.



Pero además, fija modificaciones en la conformación de la mesa de discusión salarial que -por la cantidad de afiliados- guardaba más lugares al gremio Ctera por la imposición de un representante por sindicato docente.

En ese sentido, hoy Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación de la Nación que supo ocupar el mismo puesto en Provincia, respaldó la medida. "No es contra nadie sino que busca ordenar" y poner blanco sobre negro en relación a la confusión que existía cuando se hablaba de la existencia de una paritaria nacional", sostuvo.



"Por un lado, plasma el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos nacionales en 2016 que establece un piso salarial para todos los docentes del país -equilibra posibles asimetrías de base-, conformado por el salario mínimo vital y móvil más un 20%", agregó Finocchiaro.



Además, dijo que por otro lado esta normativa garantiza el funcionamiento de un convenio marco "con pautas claras que permitan debatir temas como carrera docente, promoción, derechos sociales, previsionales, etc., con la participación igualitaria de todos los sindicatos docentes con personería nacional".



Pero desde el peronismo, distitnos refrentes bonaerenses salieron a cruzarlo vía Twitter. En ese sentido, la diputada y presidenta del bloque de Unidad Ciudada-FPV cuestionó la medida al asegurar que "el objetivo de este Gobierno no es que vivamos mejor, ni siquiera bajar la inflación; sino que nadie tenga un sueldo digno, mientras ellos abultan sus cuentas en paraísos fiscales".

El objetivo de este Gobierno no es que vivamos mejor, ni siquiera bajar la inflación; sino que nadie tenga un sueldo digno, mientras ellos abultan sus cuentas en paraísos fiscales. https://t.co/BVOXPGGTbB — Florencia Saintout (@fsaintout) 17 de enero de 2018

Otra de las que se manifestó fue Monica Macha quien aseveró que "el macrismo no quiere ni siquiera que los/as trabajadores/as tengan un sueldo mínimo. Siguen ajustando a los sectores populares"

Mediante un decreto el gobierno eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país.



El macrismo no quiere ni siquiera que los/as trabajadores/as tengan un sueldo mínimo. Siguen ajustando a los sectores populares pic.twitter.com/4ylNX8IMzE — Mónica Macha (@MoniMacha) 17 de enero de 2018

En tanto, la intendenta de La Matanza, Verónica magario trató de "insensible" al gobierno de Cambiemos.