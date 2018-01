COLETAZO

Golpe al bolsillo: preocupa el impacto del revalúo inmobiliario en las tasas

Dirigentes de la oposición de varios distritos bonaerenses advirtieron sobre una importante suba en los impuestos locales a partir del incremento en la cotización fiscal de las propiedades, que entró en vigencia este año.

El impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires fue actualizado con un aumento del 56%, en virtud del revalúo urbano en los valores fiscales de las propiedades.La suba significará un aumento máximo de 41 pesos por mes para la mitad de las viviendas bonaerenses, estableciendo topos que limitan el incremento del impuesto y modificando las alícuotas que se toman para calcularlo.De acuerdo con la ley, el revalúo urbano se implementa cada 10 años (el último se realizó en 2005), haciendo que paguen más las propiedades con mayor valor.Fuentes del gobierno provincial señalaron que los valores fiscales de las propiedades se encontraban distorsionados y "lejos de la realidad", explicando que la situación se iba a corregir en 2016, pero "se decidió esperar porque el contexto económico y social no era el adecuado".En algunos distritos ya encendieron el alerta por el impacto que puede llegar a tener esta suba en las tasas municipales que se calculan sobre la base del gravamen y piden a los intendentes que pongan un límite máximo a esos incrementos.Según consignó DIB, para el concejal de San Martín, Hernán Letcher (Unidad Ciudadana), "no hubo demasiada conciencia" sobre lo que sucedería con el revalúo al momento de votar las ordenanzas fiscales en los concejos deliberante."La discusión quedó medio oculta (en la Legislatura bonaerense) detrás de otras reformas, pero el revalúo fiscal modifica la valuación fiscal del inmueble, por lo tanto, las tasas locales que se aplican con base en esa valuación fiscal naturalmente aumentan en la misma proporción", explicó en declaraciones radiales. "Lo que se planteaba (desde su bloque) era que se pusiera un tope a ese aumento porque no tiene límite, y al momento de la ordenanza fiscal no sabíamos cuál iba a ser el reevalúo", agregó.En Olavarría, por ejemplo, desde el PJ están trabajando en una Ordenanza que le ponga tope al aumento de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, “dado que estas están atadas a las valuaciones fiscales, cuyo aumento ha sido importantísimo", aseguraron.En base a las estimaciones realizadas por sus equipos técnicos, por Servicios Generales Urbanos los vecinos del Centro y el Microcentro pagarán 1.250 y 1.100 pesos respectivamente. En tanto, vecinos que vivan otros barrios en Pueblo Nuevo, San Vicente, Roca Merlo, pasarán a pagar 960 pesos.En Necochea, asimismo, el aumento de tasas podría alcanzar un 72% si la Comuna aplica el revalúo fiscal, pero el propio intendente Facundo López ya anunció su voluntad de poner un techo del 38%.En La Matanza, en tanto, las tasas habían subido en promedio un 30%, pero las boletas llegaron con subas cercanas al 100% al modificarse la base de cálculo del valor de las propiedades de forma automática.