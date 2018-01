INFORME

Cristina - Macri: el pacto

El Poder Judicial acorrala a la expresidenta pero no avanza a fondo y crecen las especulaciones sobre una mano del Gobierno que manipula la situación. El negocio de tenerla condicionada pero libre, para que siga siendo la contracara perfecta.

“La Justicia, prácticamente, le pertenece al Gobierno, así que deberían actuar y estar todos en cana”, apuntó el comediante Dady Brieva (declarado peronista y kirchnerista) ante el inquisitorio comentario de que el Gobierno anterior estuvo signado por la corrupción.“La Justicia le pertence al Poder Judicial, no al Gobierno”, retrucó Mirtha Legrand. A lo que Brieva respondió: “Entonces deberían hacerles juicios rápidamente. No veo la hora.cerró la diva de los almuerzos. Esta última frase, que repitió, puso en palabras lo que muchos piensan: queSi bien desde la alianza Cambiemos niegan rotundamente que así sea, en el seno de la oposición (y en los pasillos de los Tribunales) llama la atención que varios de sus exfuncionarios permanezcan tras las rejas mientras que la ahora senadora sigue esquivándole al calabozo.Los consultores políticos coinciden en que se trata de una cuestión meramente electoral. “Para un sector de la sociedad es la dirigente con mayor oposición al Gobierno nacional. Dentro de la oposición es quien más intención de voto tuvo y tiene”, expresó a La Tecla el politólogo Carlos Germano.En efecto,; es quien resume en sí misma todo lo que el Gobierno no quiere ser y, por ello, prefiere tenerla donde está: en una banca en la Cámara Alta. Esta teoría quedó prácticamente confirmada en las elecciones legislativas de 2017 que, con la exjefa de Estado como principal figura, logró polarizar el escenario político y le permitió a Cambiemos una victoria (aunque un poco ajustada) en las urnas de la Provincia.El oficialismo, por supuesto, reniega de esta hipótesis. “. Incluso si el día de mañana gana un peronista, el modelo del patoterismo, la soberbia y el vamos por todo será parte del pasado”, graficó el diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff, quien aclaró que, no obstante, la libertad de la expresidenta no tiene absolutamente nada que ver con un deseo del Ejecutivo nacional, sino con el “debido proceso”.Sobre Cristina pesan seis causas importantes, pero la más complicada es la de encubrimiento al atentado a la AMIA, en la que el juez Claudio Bonadío la procesó y le dictó la prisión preventiva a raíz de la investigación iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. La sentencia, que también alcanzó a los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, y a los ex funcionarios K Héctor Timerman y Carlos Zanini, llegó apenas unos cuantos días después de la jura de la expresidenta como senadora nacional; es decir, cuando ya gozaba de inmunidad. ¿Casualidad o causalidad? Como sea, si la intención es que vaya presa, el Senado deberá tratar el desafuero en el mes de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias. Pero, dadas las circunstancias y la composición de la cámara, es poco probable que finalmente se apruebe. “porque son causas inventadas, investigaciones irregulares que cuando lleguen a juicio oral van a ir cayendo en su medida”, señalan desde el núcleo más duro del kirchnerismo.Ante este panorama, quienes estudian la política echan por tierra que Cristina vaya presa, al menos hasta 2019. Aun con sentencias desfavorables en su contra. En dos años se pone en juego algo mucho más importante para la alianza Cambiemos que un par de bancas en el Congreso, y siempre necesitará una contrafigura que sea su antítesis. Por el momento continúa siendo CFK.El diputado nacional del PRO por la Provincia, Waldo Wolff, fue categórico al desvincular al Gobierno que integra de la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. “De ninguna manera, la expresidenta no está detenida por decisión del Gobierno. El funcionamiento de la República contiene instituciones que son independientes: la Justicia, el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. En este sentido añadió que “Cristina está libre porque está sujeta al debido proceso. Si bien la Justicia está trabajando ahora bajo el signo político de otro gobier-no y las causas suelen apurarse más, me parece que su debido proceso está dentro de los plazos razonables como para que se expida la Justicia. No estoy diciendo que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo que sí me gustaría es que la Justicia sea rápida y se eleven los casos resonantes a juicio oral. A ella y a quien sea”.Asimismo, el diputado por Cambiemos, perteneciente al PRO, desestimó la chance de que el Senado apruebe el desafuero de la exmandataria y que, de esa manera, se haga efectiva la prisión preventiva dictada por el juez Bonadío. ¿El principal motivo? La integración de la cámara. “Tiene mayoría peronista y han demostrado darles cobijo a los expresidentes con causas judiciales. Es el caso de Menem, que tiene causas firmes. Yo no estoy de acuerdo, incluso si lo hace gente de mi espacio. No lo haría. Le pediría que dé un paso al costado hasta que se resuelva su situación”.Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente para la Victoria, apuntó en diálogo con La Tecla que existe una embestida contra la expresidenta de la Nación, orquestada principalmente por tres actores: el Gobierno, los medios y la Justicia. Afirmó: “No tengo ninguna duda que son los responsables de una cacería contra Cristina y otros dirigentes del kirchnerismo”.No obstante, para el diputado camporista, la gestión comandada por Mauricio Macri desea verla tras las rejas, a contramano de lo que opinó la diva de los almuerzos: “No creo que no esté detenida por decisión del Gobierno, pero lo que cierra es que Cristina le funciona como rival. No tengo ninguna duda que la prefieren en el calabozo antes que en el Senado, planteando lo que va a plantear a medida que avance el año”.En cuanto al sistema republicano, Tailhade (que integra el Consejo de la Magistratura) consideró que, desde que asumió Cambiemos se “resintió” la independencia de los poderes; aunque aclaró que no se trata de una presión del Ejecutivo sobre el Judicial. “La Justicia está cómoda trabajando con un Gobierno de derecha y reaccionario como el de Macri. Gran parte de la Justicia tiene ese perfil. Lo que sí hay una intromisión improcedente de la Justicia en el Poder Legislativo. Estamos permanentemente viendo una suerte de gobierno de los jueces, que avanzan derogando leyes o consagrando la constitucionalidad de otras que son muy irregulares, como el blanqueo de dinero de familiares de funcionarios”.“Hay un claro encolumnamiento de gran parte de la Justicia al servicio del Gobierno”, afirmó el diputado nacional del Frente de Izquierda, quien no se guardó nada. En diálogo con La Tecla señaló que la Justicia, como sucede generalmente, “se acomoda al Gobierno de turno. Hay un claro encolumnamiento de gran parte de la Justicia al servicio del Gobierno”.Para el legislador por la Provincia, las recientes denuncias contra los diputados en la votación de la reforma previsional y los detenidos en las manifestaciones contra las medidas de ajuste, son la evidencia más clara. “Van contra los funcionarios del Gobierno anterior mientras protegen a los funcionarios del Gobierno actual, que tienen sobradas muestras de investigar aquello que ellos llaman conflicto de intereses cuando, en realidad, están de los dos lados del mostrador, beneficiando a las empresas a las que ellos mismos pertenecen. Queda en evidencia a partir del dictamen de ciertas prisiones preventivas”, indicó el dirigente del FIT. En este sentido aclaró que los casos de corrupción que salpican a kirchneristas “son claros”, pero no dudó en cuestionar que “el Gobierno trata de utilizar a su favor la polarización con el kirchnerismo, y la presencia de Cristina puede ser utilizada en ese sentido.Pero, más allá de eso, lo que se trata es avanzar sobre lo que se dio afuera del Congreso el día 18, donde los trabajadores marcharon organizadamente. De ahí hay que enfrentar al Gobierno. En el peronismo piensan en 2019, con rosca del verano, mientras hay cientos de compañeros despedidos. La supuesta división de poderes es cuando al Gobierno le conviene”.Rosendo Fraga, titular de la consultora Nueva Mayoría, desestimó que la prisión o no prisión de Cristina dependa del Ejecutivo o de la Justicia, sino del Senado. “La Justicia pidió su detención, pero el Senado tiene la doctrina de que el desafuero -necesario para que un legislador sea detenido- debe ser con condena firme, es decir, confirmada por las distintas instancias. Es la doctrina que se ha aplicado en el caso de (Carlos) Menem y que (Miguel) Pichetto ha ratificadopúblicamente”.“En cuanto al rol de Cristina, es claro que ella, siendo candidata en 2019 y dividiendo al peronismo, es el mejor escenario electoral posible para el Gobierno. Solamente todo el peronismo unido puede ganarle, y si Cristina es candidata, dicha unidad no se dará”, añadió Fraga.El prestigioso abogado constitucionalista Edgardo Hughes resaltó el “principio de inocencia” no sólo que pesa sobre la expresidenta de la Nación, sino de cualquier persona acusada de algún delito, que debe ser aclarado en las debidas instancias judiciales. En esta línea, en diálogo con La Tecla, sostuvo: “No soy partidario de las prisiones preventivas si no hay peligro de fuga o evidente entorpecimiento de la causa”.En cuanto a la situación que atraviesa el sistema judicial en general, Hughes consideró que “se ve un aceleramiento, sobre todo en el ámbito federal. Llama la atención que causas que han tenido cuatro, cinco o diez años en circulación, de repente afloren. Todos creemos que la Justicia debe operar y auditar seriamente lo que pasa en todos los juzgados. Pero no de una pasadita, sino en concreto. Al menos en las causas más delicadas. Pero es sorpresivo que durante muchos años no se hizo nada y de repente se hagan muchas cosas”. Asimismo, el constitucionalista resaltó que en nuestro país “hay una facilidad de hablar rápidamente de culpas, cargos y penas. En definitiva, lo que debe mediar es el debido proceso para saber si algo ocurrió o no. Ha habido protección de personajes que han salido a la luz”.Cada vez que habla Cristina Fernández de Kirchner es un punto para Mauricio Macri. Básicamente es lo que opina el consultor Raúl Aragón, director de la consultora Aragón & Asociados.“Al Gobierno, a Macri, le beneficia que Cristina esté exactamente donde está. Es decir, que continúe siendo una hipotética amenaza y, a la vez, correr el riesgo de poder ir presa. Les convienen los desatinos de Cristina, y que se instale como un recordatorio del Gobierno anterior. Les sirve para man-tener coaccionado al electorado macrista, que es profundamente antikirchnerista”.Por otra parte, consultado por La Tecla sobre una posible intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para que la exmandataria continúe en libertad, Aragón opinó que “es sabido que el Ejecutivo presiona sobre los otros poderes, como puede hacerlo en el Legislativo para que se apruebe alguna ley; eso es parte de la política. Pero sobre la Justicia no tengo pruebas”.No obstante, para el politólogo no hay posibilidad de que la expresidenta quede tras las rejas, al menos en los próximos dos años, teniendo en cuenta las declaraciones del senador Miguel Angel Pichetto, quien dijo que “no corresponde el pedido de prisión preventiva para Cristina”.El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias es uno de los pocos dentro del Poder Judicial que se animan a afirmar que la libertad de la expresidenta es una decisión del Gobierno. Esta osadía, por supuesto, tiene que ver con que el magistrado fue suspendido de sus funciones por 90 días. “Actualmente, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial es muy evidente; manejan los tipos de decisiones que se adoptan. Han montado un formato tipo de serie televisiva sobre los procesamientos a funcionarios del Gobierno anterior que, lógicamente, si decidieran la prisión de la expresidenta se acabaría la serie”, dijo, sin tapujos, a La Tecla.Arias consideró que al Gobierno le sirve mantener esta situación, en una especie de limbo; “no solamente con respecto a la expresidenta, sino también con exfuncionarios y políticos que considera adversarios. De esa manera genera distracción respecto de sus propias medidas. Si Cristina estuviera presa, tal como se insinúa permanentemente, el Gobierno se enfrentaría a sus propios demonios: la inflación, la deuda, la desocupación, los despidos permanentes. No habría excusas posibles”.Asimismo, el magistrado platense no dudó en asegurar que su suspensión tiene que ver, específicamente, con presiones del Ejecutivo. “No tengo situación que amerite mi desplazamiento. Mi juzgado siempre ha sido considerado como ejemplar durante cinco años consecutivos. La explicación es política y tiene que ver con despejar el camino respecto de ciertas medidas que adopté y determinan una falta de control judicial”, sentenció.Para el titular de Carlos Germano y Asociados, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no esté tras las rejas no es responsabilidad ni intención del Gobierno nacional, sino que se debe, taxativamente, a una cuestión jurisprudencial. “Cristina no está presa porque respeta todas las normas constitucionales del derecho a la defensa. Hay un principio básico, ya jurisprudencial, que establece que el desafuero va a jugar en la medida que haya sentencia firme. Cristina no la tiene en ninguna de sus causas”, dijo Germano a La Tecla, aunque aclaró que “hay un juego difícil, que es el de la prisión preventiva”.En esta línea, el consultor señaló que la situación procesal de Cristina no beneficia ni perjudica al Gobierno. “El gran problema que tiene el Gobierno no se llama Cristina, sino que es la economía. Ese es su verdadero problema. El Gobierno se consolidó políticamente en las elecciones de octubre. Todos los esfuerzos que están haciendo se les están complicando, y están tirando manotazos para bajar el núcleo duro de inflación. Es el mayor desafío. El gran trabajo lo tienen que hacer a julio de este año, después del Mun-dial, que es cuando arranca la campaña para 2019 y se pone en juego el Ejecutivo”.