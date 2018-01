REPERCUSIONES

Tras conocerse el maltrato laboral, piden la cabeza de Triaca

Luego de conocerse el audio en el que el ministro de Trabajo maltrata, insulta y despide a una empleada doméstica, la dirigencia pidió que sea removido de su cargo. El funcionario se excusó y aseguró estar estresado.

Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación , no vive la mejor de sus horas en la política y es el centro de todas las miradas, críticas y repudio social. Es que, después de conocerse un audio de Whatsapp en el que ataca a una empleada suya, la insulta y la despide, quedó en offside con los sindicatos que el gobierno intervino.

Claro está, la misma empleada, Sandra Heredia, manifestó a Crónica TV que el mismo ministro le tranquilizó y le ofreció ubicarla en algún sindicato intervenido. “Me dijo que me quede tranquila, que hay muchos sindicatos intervenidos y me van a ubicar en esos. Yo cobraba por el SOMU", contó la mujer atacada por el funcionario nacional.

En ese marco, varios dirigentes de la oposición salieron a pedir que Triaca de un paso al costado y deje su rol frente al ministerio de Trabajo.

Desde el massismo la dirigente de Olavarría, Liliana Schwidt, remarcó que “en un país serio ya no sería ministro. Es inadmisible. No hay excusa”. En la misma línea reprochó: “Un Presidente que no le pide la renuncia! La empleada en negro, la putea y encima la "ubica" en el sindicato q ellos `intervienen´ por corrupción”.

Casi el mismo mensaje brindó el titular del Partido Justicialista de la Nación , José Luis Gioja. En declaraciones radiales, subrayó que “probablemente Macri, debería tomar la misma decisión que tomó Triaca con su empleada”.

Por su parte, el ministro lanzó un comunicado en el cual defendió sus acusaciones a la ahora exempleada y justificó que se encontraba estresado. “Es cierto que yo cometí ese exabrupto. Y lo cometí en el marco de una situación muy estresante”, fue la explicación del funcionario de Mauricio Macri.

Cabe destacar que el ataque ocurrió hace diez días y, según Sandra Heredia, no hubo un pedido de disculpas previo a que el caso tome notoriedad mediática y política.

“Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda”, fue el mensaje de Whatsapp con el que el ministro de Trabajo despidió a la empleada doméstica.