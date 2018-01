Urtubey habló sobre el peronismo y referentes bonaerenses salieron a criticarlo

Con diferentes tonos de críticas, distintos referentes peronistas de la provincia de Buenos Aires le respondieron al gobernador salteño que había asegurado que “el peronismo no representa a los argentinos”.

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey volvió a aparecer en los medios de comunicación y criticó al peronismo actual de quien consideró que "está a kilómetros de distancia del ciudadano" .



En diálogo con Clarín, el mandamás de Salta, además, aseveró que "hoy el peronismo no representa a los argentinos, le habla al poder, a la política, pero no al ciudadano y si no le hablamos al ciudadano estamos fritos".

En ese sentido, diversos actores del PJ salieron a responderle al salteño. En diálogo con La Tecla, el jefe comunal de Tapalqué, Gustavo Cocconi, le dejó una especie de chicana: "Ultimamente lo escucho poco a Urtubey".



"No sé la concepcion que tiene del peronismo, el peronismo está en contra del neoliberalismo y expresa un pensamiento distinto al que está llevando adelante el gobierno con el manejo de la economía a favor de las corporaciones", aseveró Cocconi.



"Es más está a favor de los principios de tierra, techa y trabajo que tanto defiende el Papa Francisco y quiere que la economía se maneje a favor de los ciudadanos. Tal vez esa parte urtubey no la leyó", agregó.



Para el jefe comunal del interior "es Urtubey el que está más cerca de las corporaciones que del pueblo porque no denuncia los ajustes y los incrementos de las tarifas".



Otro de los que habló fue el exdiputado provincial Juan José Mussi. Para el referente de Berazategui lo que dice Urtubey dista de la realidad: "Yo creo que él lo pensara porque eso le debe pasar a él. Yo soy parte del peronismo y no me siento lejos del ciudadano, quizás lo diga por él mismo que si está alejado del peronismo".



En tanto, desde Malvinas Argentinas, se expresó Leonardo Nardini. En diálogo con La Tecla, el intendente no se distanció tanto de Urtubey al sostener que "es cierto que el peronismo algo se ha alejado de la gente sino no hubiese perdido las elecciones".



No obstante, Nardini se diferenció sobre la mirada que el salteño tuvo de la reconstrucción peronista. Es que Urtubey había pedido dejar afuera de esa discusión al kirchnerismo al negar un posible acuerdo con Cristina Kirchner manifestando que la ex presidenta "representa el pasado".



"Yo creo que CFK tiene un rol en esa reconstrucción porque fue la figura más votada en la provincia de Buenos Aires donde representa al 37% del electorado", finalizó.