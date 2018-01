ECONOMIA

Temporada de aumentos, el lado B del verano

Luz, gas, prepagas; peaje, combustible, transporte y hasta expectativas inflacionarias. El final del 2017 y el inicio del 2018 estuvieron trazados por las subas. ¿De qué manera afectan al turismo en las costas bonaerenses?

La temporada de aumentos que corre en paralelo a la veraniega también juega en el bolsillo del veraneante. Si desde el gobierno bonaerense se buscó dar un mensaje al turista para que elija como destino Mar del Plata, lanzando un paquete de promociones y descuentos, la otra cara de la moneda la representa el Gobierno nacional, que, además de recalcular sus expectativas inflacionarias, dispuso una serie de aumentos en los servicios.A las subas en la luz, el gas y el transporte urbano, se les sumaron los peajes, las prepagas y, como consecuencia de la devaluación y el in-cremento en el precio internacional del petróleo, también el combustible.A priori, una primera lectura parecería indicar que ninguno de estos aumentos podría afectar al normal desarrollo de las vacaciones. Sin embargo, son varios los economistas que aseguran lo contrario.habló con especialistas en la macro y la microeconomía, quienes manifestaron sus puntos de vista al respecto.El economista Javier Milei criticó la estrategia adoptada por la gobernadora bonaerense de brindar un paquete de beneficios para aquellos turistas que elijan veranear en Mar del Plata. “Lo que está haciendo Vidal de dar un subsidio para que la gente vaya a la costa es un disparate”, sentenció.“Si quieren gastar plata, que la gasten en cosas de primera necesidad para la gente, no en populismo en sombrillas y chancletas”, agregó el especialista. Para Milei, “no hay que incentivar nada, porque cuando vos elegís un ganador, también elegís un perdedor”. En ese sentido aseguró que la solución “es brindar reglas claras y parejas para todos los actores”.“Al turista que vaya a la costa este año le aconsejo que se cuide más que en el 2017” . Esta es la frase que, en diálogo con La Tecla , el economista Diego Giacomini dejó al veraneante bonaerense. Incluso el licenciado se animó a ir más allá y aseveró que “sugeriría que se tome las vacaciones en febrero porque, cuando con el transcurrir del verano los números y las expectativas no sean cumplidas, van a aparecer ofertas debido a que los comercios y hoteles deberán bajar su rentabilidad para tener ganancia”.A la hora de encontrar las causas, Giacomini fue tajante: “Con el anuncio del recálculo de las expectativas inflacionarias, la política se terminó de llevar puesto al Banco Central”. Incluso, a pesar de esa variación en las proyecciones inflacionarias, el especialista en moneda apuntó que tampoco podrá frenar la inflación en un 15%. “Yo creo que el ajuste tarifario anunciado, claramente, va a impactar en la medición de la inflación incentivando la variación del índice de precios, y nos vamos a encontrar con que el primer trimestre va a promediar el 2% anual, y eso es más del 6% acumulado, lo que mete mucha presión para lo que queda del año”, dijo Giacomini.A contramano de Giacomini, Fausto Spotorno consideró que el primer mes del año será más auspicioso que el segundo en términos turísticos. No obstante, el economista no prevé una buena temporada. “Está claro que los aumentos van a afectar al turista, porque se va a tener que morfar parte del costo”, vaticinó.Para Spotorno “se verá mermada la capacidad de gastos no planeados”, y eso “impactará en algunos comercios, sobre todo los gastronómicos, debido a que el veraneante optará por comprar, por ejemplo, comida en un supermercado y recortará salidas a comer”.En ese sentido, como la mayoría de los aumentos tendrán segunda tanda en febrero, el director del Centro de Estudios Económicos Orlando J. Ferreres apuesta por un enero con mayor fuerza que febrero. “El turista sabe que cuando vuelve tiene que pagar los tarifazos y el aumento del transporte interurbano”, dijo.Además, Spotorno aseveró que era imposible que el Gobierno pospusiera los incrementos, ya que “los aumentos se dan porque el Gobierno, en el 2017, al ser un año de elecciones, no hizo corrección en las tarifas, y pateó todo para ahora; ergo, se le hizo una pelota de subas que no puede patear para más adelante, ya que cuando elegís un camino gradual y no cumplís con ese calendario de subas se te acumula con el que viene”.Para Agustín D´Attellis “no va a ser un buen verano”. El economista egresado de la UBA no se mostró optimista con la temporada 2018. Indicó que las diferentes subas tarifarias son una de las variables que más impactarán.“Tenés varios aumentos acumulados porque metieron aumentos en diciembre y antes de las elecciones hubo aumentos que se decidieron pagar en tres cuotas, con lo cual van a llegar subas nuevas en una segunda ronda, que se van a chocar con las cuotas de los aumentos viejos”, explicó, en diálogo con La Tecla.En tanto, en torno al aumento del combustible, D´Attellis observó que impactará en la logística y se trasladará en una suba de precios que aportará más inflación. “Al comerciante le aumenta el transporte, y lo traslada a sus precios para sostener los márgenes de ganancia; es toda una inercia que se va retroalimentando”, aseguró.Frente a este escenario, al igual que su colega Fausto Spotorno, el economista cercano a Julián Domínguez subrayó que los sectores que pueden llegar a sufrir más la actividad económica son el gastronómico y el teatral, porque son dos áreas sensibles a los recortes cuando un turista achica gastos.