ROMPIO EL SILENCIO

Boudou libre: "Tenía claro que era una situación política"

El exvicepresidente habló tras recuperar la libertad y apuntó contra el Poder Judicial. Estuvo 70 días preso acusado por falsificar documentos. La Cámara Federal ordenó su excarcelación.

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, habló tras recuperar la libertad. Fue excarcelado por decisión de la Cámara Federal tras permanecer 70 días en prisión preventiva, acusado de falsificación de documentos."Siempre pensaba que no estaba preso, que estaba privado de la libertad pero seguía pensando en mis sueños y convicciones. Más que justicia hay que hablar de Poder Judicial", señaló Boudou en diálogo con Radio 10."Los jueces no dan explicaciones. Lijo me dijo que ´cambiaron las reglas del juego´. Estamos pagando la factura frente a los poderosos. Tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace", apuntó el exvicepresidente.En este sentido, consideró que su detención "escapa de toda lógica jurídica. Tenía claro que era una situación política. Tengo un sabor amargo con muchos compañeros que siguen detenidos".Cabe destacar que, por unanimidad, la Sala I de la Cámara Federal aprobó la excarcelación del exministro kirchnerista en el marco de la causa por los viáticos truchos en el Ministerio de Economía.A pocas semanas de ser padre de mellizos, Boudou retornò así al barrio porteño de Barracas donde vive con su esposa.La libertad es bajo palabra. El único requisito del exfuncionario nacional será la caución juratoria lo que implica que Boudou deberá presentarse ante el tribunal para firmar bajo juramento que estará a derecho.