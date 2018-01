AVISO

Stolbizer advierte: "Una reunión entre Massa y Cristina sería mi límite"

Una de las referentes del acuerdo 1País que el GEN selló con el Frente Renovador puntualizó su límite de tolerancia para renovar el pacto electoral del 2017. "Una reunión entre Massa y Cristina es una cuestión terminal, para mí es insostenible”, aseveró Margarita Stolbizer.

"Una reunión entre ellos dos es una cuestión terminal, para mí es insostenible”, señaló Margarita Stolbizer. Esos dos a los que hace referencia la máxima referente del GEN son Sergio Massa y Margaruta Stolbizer.



En trevistada por FM La Patriada, la ex diputada nacional advirtió que no soportaría una reunión entre su socio de 1 País, Sergio Massa, y la ex presidenta Cristina Kirchner, en pos de la unidad del peronismo.

“Massa puede reunirse con quien quiera, pero yo tengo claro cuál es mi límite y el lugar donde nunca podría estar”, afirmó para reclacar su postura.



Además, Stolbizer también cruzó a la gestión de Mauricio Macri. “Este gobierno tiene una conflictividad de intereses muy reiterada, aunque no es delito en sí mismo, es la puerta de acceso. Cada vez hay más negocios de familiares con áreas del Estado, es muy peligroso. Díganle a los parientes de los funcionarios que no hagan negocios por unos años, ¿qué les cuesta?”, se preguntó.

Además, Stolbizer advirtió sobre el rol del Poder Judicial en este contexto: “Los que están hoy y festejan decisiones judiciales, sepan que la misma Justicia mañana puede ir por ustedes”.



Además reflexionó sobre las prisiones preventivas impulsadas por los jueces: “Las prisiones preventivas se aplican selectivamente: los ex funcionarios están detenidos, pero Cristina Kirchner no. Este gobierno no quiere detener a Cristina, la protegen al igual que a Menem”.

Por último, criticó a quienes agredieron al ex canciller Héctor Timerman: “Me parece un error que algunos salgan a festejar que le nieguen la visa en medio de una situación tan delicada. Fue correcto el proceder del gobierno, es una cuestión humanitaria”.