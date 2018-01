Grindetti, el adelantado del Pacto Fiscal

En días donde los intendentes hacen esfuerzos y malabares para sumarse al pacto fiscal que propicia la Gobernadora, el intendente de Lanús se muestra tranquilo. Dice que “el pacto fiscal es un consenso importante que nos involucra a todos aquellos que tenemos poder de decisión en algún lugar de la Provincia, nosotros venimos cumpliendo con esta meta de austeridad y responsabilidad fiscal desde el 10 de diciembre del 2015”.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, fue durante ocho años quien cuidó las finanzas de la ciudad de Buenos Aires. Es hombre cercano al presidente Mauricio Macri, a quien conoce desde hace 35 años, y forma parte de la mesa chica de intendentes que tienen trato directo con María Eugenia Vidal. Desde el primer día como intendente se puso la meta de mejorar los ingresos y achicar los egresos."No se puede gastar mas de lo que ingresa y no es lo mismo laburar que no laburar" reza como un mantra el intendente Grindetti ante su equipo económico. Estas definiciones tienen su correlato en acciones concretas. Revisión de contratos, menos personal jerárquico que la gestión anterior, una clara alineación con las metas propuestas por la Gobernadora.“Desde el primer día de nuestro gobierno, tanto la gobernadora como el presidente nos pidieron austeridad y responsabilidad fiscal, en ese camino estamos, llegamos con menos de 90 cargos jerárquicos, lo mínimo indispensable para gobernar cuando el intendente anterior tenía más de 190” afirma el jefe comunal.Y agrega: “Revisamos una importante cantidad de contratos que estaban en situación dudosa y ahora hemos hecho un replanteo de nuestro organigrama, eliminando secretarias y concentrando trabajo en otras, no solo para favorecer el ahorro sino también porque creemos que haremos mas dinámico el trabajo entre las áreas”.Un ejemplo de esto es la eliminación de las secretarías de Deportes y Desarrollo Económico. Ambas pasaron a ser subsecretarias dentro de otras carteras ya creadas. Por otra parte, el nuevo Jefe de Gabinete, Diego Kravetz, continuará a cargo del área de seguridad, absorbiendo ambas responsabilidades.Respecto de la paritaria municipal, Grindetti asegura: “Nosotros somos realistas, no vamos a vender espejos de colores, nosotros aumentamos acorde a nuestras posibilidades siguiendo nuestro presupuesto, no vamos a pedirle plata a la gobernadora para pagar sueldos, eso no es ser un intendente responsable”