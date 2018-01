ENERO CANDENTE

Preocupación en Suárez por 800 despidos en fábrica de calzados

Se trata de la fábrica DASS de Coronel Suárez. Este jueves se llevó a cabo una tensa reunión entre un grupo de trabajadores, el intendente y dirigentes de la oposición para intentar buscar una alternativa. “Soluciones mágicas no tenemos”, dijo el jefe comunal.

La crisis laboral en la Provincia no parece tener freno. A los cientos de despidos en el sector público, se suman los del área privada. En Coronel Suárez, por caso, la fábrica de calzado DASS dejará a más de 800 familias sin trabajo.Por ello, en la tarde de este jueves se llevó adelante una reunión en el Concejo Deliberante donde trabajadores, el intendente Roberto Palacio y dirigentes de la oposición se dieron cita para intentar buscar una alternativa.“Soluciones mágicas no tenemos”, dijo Palacio ante el grito de los propios trabajadores que le reclamaron “entonces estamos condenados al despido”.Por su parte, el concejal Ricardo Moccero y ex Intendente de Coronel Suárez pidió elaborar un proyecto de trabajo. “Gestionemos la posibilidad de confeccionar delantales para el Ministerio de Desarrollo Social de Nación o borcegos para la policía; acá hay gente que sabe trabajar y por sobre todo, necesita. Las máquinas se podrían gestionar con la fábrica o comprarlas, porque para eso están los fondos de Producción”.El secretario de Producción y Desarrollo, Juan Ignacio Fidelle, cuestionó al ex Moccero haciéndolo cargo de que “durante sus últimos años de gestión nada se había hecho en cuestión laboral”.“Acá hay más de 800 familias angustiadas que esperan una solución a su problema laboral, trabajemos en conjunto para avanzar en políticas tendientes a generar trabajo, dejémonos de mezquindades políticas que no llevan a ningún lado”, retrucó Moccero.En tanto la legisladora provincial del partido Justicialista Unidad y Renovación, Marisol Merquel, dijo que “este es un problema que trasciende las fronteras de Coronel Suárez, este es el conflicto más grande que ha transcurrido en nuestra región, porque es la fábrica que más gente ha despedido en los últimos dos años; entonces este es un tema que ni el gobierno provincial ni ningún municipio puede desconocer, por es un tema de índole provincial”, sostuvo la legisladora.“Obviamente que el Ejecutivo local debe tener una respuesta y responsabilidad para con todas estas familias, entendemos que la decisión fue de una empresa privada, pero también por parte del Estado Municipal, con la ayuda del Estado Provincial debemos encontrar las herramientas necesarias para que tanta gente pueda tener un puesto de trabajo”, destacó.