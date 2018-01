Tras las últimas cifras difundidas del INDEC, un especialista pronosticó la inflación para el 2018

Los precios minoristas en Argentina avanzaron 3,1% en diciembre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2017 arrojó un alza de 24,8%. ¿Qué se espera para este año?

El economista Luis Palma Cané evaluó en comunicación con LaTecla.info las últimas cifras difundidas sobre la inflación. Esta tarde, el INDEC informó que los precios minoristas en Argentina avanzaron 3,1% en diciembre, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2017 arrojó un alza de 24,8%.

“La inflación claramente está influenciada por la suba de los precios regulados, no muestra una tendencia de lo que va a seguir a lo largo de este año, es un pico. Para este 2018 creo que tenemos que pensar en una inflación del 15 al 20 por ciento”, especuló.

Además, calificó de “positiva” la política económica del oficialismo, al considerar que “fue gradual porque no había otra alternativa. Todos sabemos que para una economía como la que se recibió del gobierno anterior lo mejor era una política de shock, pero con un 30 por ciento de pobreza no se puede hacer, porque si bien es lo más recomendable para equilibrar una economía desquiciada, en el primer período de corto plazo genera una recesión que no era posible soportar”.

En este sentido, agregó que así como “es gradual el crecimiento, es gradual la baja de la inflación y la pobreza”.

En torno a las críticas vertidas a Cambiemos por la imposibilidad de bajar la inflación en comparación al kirchnerismo, retrucó: “Después de lo que se recibió el primer año, se generó inflación del 40%. No estoy de acuerdo con los que dicen que no se bajó la inflación, porque bajó del 40 al 25, y los que dicen que no lograron abatir la inflación del kirchnerismo, no tienen en cuenta que durante los 4 últimos años la inflación fue dibujada, fue mucho mayor de lo que informaba el INDEC”.

Para concluir, expuso: “Mi única crítica central al gobierno es que han sido demasiado graduales en la raíz de los problemas argentinos, que obviamente es el exceso de gasto y el déficit consecuente”.