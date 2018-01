CUMBRE

Se cortaron solos: el Frente Renovador se junta a comer asado, pero el PJ no está invitado

Según pudo saber LaTecla.Info, el massismo desestimó la idea de compartir unos cortes de carne con dirigentes justicialistas en Pinamar. En su lugar, harán pie en San Fernando, donde los intendentes se sentarán a la mesa con Massa. De qué van a hablar.

Luego del rotundo “no” de Sergio Massa a un posible acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner,que se había empezado a organizar con dirigentes justicialistas en Pinamar.En su lugar, según pudo saber, la(distrito comandado por Luis Andreotti), donde“Vamos a hablar un poco de todo: pacto fiscal y PJ. También va a ser una reunión distendida”, señaló a este medio uno de los jefes comunales que participarán del encuentro.Si bien desde el massismo aseguran que “nunca se habló de una reunión con otros de distinto partido”, fue el propio presidente del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, quien deslizó la posibilidad.“Van a venir intendentes de distintas secciones. Todavía no tengo los nombres porque no es fácil coordinar agendas, pero de la primera sección es probable que participen Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurligham) y Alberto Descalzo (Ituzaingó)”, había dicho el intendente de Merlo.Con el Congreso del PJ a realizarse el 16 de febrero,. "Cristina por sí sola no alcanza para ganar", supo señalar días atrás la máxima autoridad del partido. "Si Dios quiere, en 2018 van a volver por acá tipos que hace mucho que no vienen. Tenemos que tratarlos como hijos pródigos y dejar de hablar de traidores".En las últimas semanas se fotografió con Gildo Insfrán y Miguel Ángel Pichetto en una clara muestra de unidad de todo el justicialismo. También ya se sentó con Florencio Randazzo, quien en las pasadas elecciones peleó bajo el sello peronista.La idea es ir todos juntos y acercar posiciones, sin romper con Cristina Kirchner, candidatura que el propio Menéndez apoyó en los comicios de octubre. Pero. Al menos por ahora.