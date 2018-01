POLéMICO

Aníbal Fernández: las firmas contra la Reforma Previsional "son para la gilada"

El ex jefe de Gabinete rechazó la campaña lanzada por Unidad Ciudadana y apoyada por el PJ bonaerense. "Demos pelea por los derechos de nuestros viejos y trabajadores en todos los frentes", escribió en su cuenta de Twitter.

criticar la iniciativa del PJ bonaerense y de Unidad Ciudadana de recolectar firmas contra la reforma previsional.

El ex jefe de Gabinete,z, volvió a sorprender al, escribió el ex funcionario kirchnerista en su cuenta de Twitter.Fernández se puso así en la vereda de enfrente del propio espacio por el que compitió en las últimas elecciones la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llamó a reunir un millón de firmas a través del Instituto Patria.La movida fue acompañada por otros espacios, como el PJ bonaerense, comandado ahora por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, sumándose a la campaña impulsada por UC., fue el mensaje con el que el peronismo de la provincia se adhirió a la propuesta.La norma modificó la fórmula para calcular los aumentos jubilatorios, aprobada el 18 de diciembre, disponiendo la derogación de la ley 27.426 y "sus normas reglamentarias", al tiempo que insta al Congreso a "dictar una nueva norma".