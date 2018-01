AJUSTE

El massismo le pidió explicaciones a Vidal por el cierre de la UEP

Dos diputados provinciales del Frente Renovador presentaron un pedido de informes para que la Gobernadora explique los motivos del la disolución del organismo que dejó más de 100 personas en la calle.

Los diputados Rubén Eslaiman y Ricardo Lissalde presentaron un pedido de informes, en el que solicitan que la gobernadora María Eugenia Vial explique por qué disolvió la Unidad Ejecutora Provincial, organismo que desde 1996 estaba a cargo de las obras de mantenimiento y construcción de escuelas y jardines en toda la provincia."Nos llama poderosamente la atención que se disuelva algo que vendría funcionando en forma correcta y eficiente y que ello traiga aparejado el despido de personal, en momentos en los que no se están generando nuevos empleos privados en nuestro país", expresaron los legisladores."En sus 23 años de existencia se habrían llevado adelante más de 4.500 obras en territorio bonaerense, llegando a tener 800 por año. Por ello queremos un detalle año por año de las obras realizadas, puesto que a priori no pareciera que dicha Unidad hubiese sido ineficiente o que hubiese caído en los vicios de la buropatología", añadieron.En el pedido de informes, el bloque del Frente Renovador reclama que el Ejecutivo provincial se expida sobre la cantidad de trabajadores que cumplían tareas en la disuelta Unidad Ejecutora Provincial, el listado y la situación de revista de cada uno de ellos, los motivos por los que se decidió notificar por correo electrónico esta situación a los trabajadores y si esa vía es de uso habitual como mecanismo de comunicación "fehaciente y precisa" entre las autoridades educativas y sus trabajadores.Por último, piden un detalle de las obras en las que se observó lentitud en la ejecución por parte de la UEP, por qué no resultaba confiable y cuáles eran las deficiencias puntuales en el control de las obras.Luego de dos años de haber llevado adelante un “pacto de gobernabilidad”, Cambiemos y el Frente Renovador endurecen sus posturas. El principal tema de discusión es el fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional y provincial.