CAJA

Cuánto embolsa la Provincia de Buenos Aires por el negocio del juego

Las arcas bonaerenses reciben 5 pesos por cada 100 que se juegan en tragramonedas, el principal componente de jugadas por azar. Otros 2,5 van al erario público vía Ingresos Brutos. Algunos números para tener en cuenta en el negocio del juego al que apunta la gobernadora Vidal.

el Estado provincial se queda con 5 pesos de cada 100 que se juegan, en concepto de canon específico de las máquinas

tragamonedas.

Fondo de Empleo: $ 1,25

Seguridad: $ 1

Fondo Educativo: $ 1

Fropujue (Hipódromos): $ 0,95

Municipios: $ 0,25

Además, la industria del juego paga un 12% de Ingresos Brutos

La gobernadoraal lanzó su cruzada contra el juego en la provincia de Buenos Aires, con una batería de medidas que apuntan a tres áreas: casinos y bingos, juego ilegal y ludopatía. Las medidas, adelantadas ayer por La Tecla.info, tienden a reducir la actividad lúdica en el territorio bonaerense, a pesar de representar una fuente de ingresos para las arcas provinciales.Según la Ley 13.063,Esos cinco pesos que recibe el erario púbico se distribuye de la siguente manera:La recaudación por máquina en la provincia de Buenos Aires es una de las más altas del mundo, con 170,9 euros, lejos de los 70 de Italia, los 51 de México o los 46 euros de España, asegura el referente del Frente Renovador,, ex diputado provincial y ex integrante de la Comisión de Presupuesto e Impuestos entre 2007 y 2011., lo que representa 2,25 pesos por cada 100 pesos para las arcas públicas, con lo que el aporte total al erario del Estado es de 7,25 pesos cada 100 pesos.Entre otras medidas, Vidal anunció un endurecimiento de los operativos en contra de las mafias de las apuestas clandestinas, la licitación por primera vez de las máquinas tragamonedas habilitadas en el territorio bonaerense y el cierre de tres casinos (Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necoche) y un bingo, el de Témperley.Por otra parte, 7 de los 12 casinos que hay en la Provincia serán licitados, mientras que el Casino Sasso de Mar del Plata y el de Sierra de la Ventana no entran en licitación porque tienen vencimientos en 2019 y 2021.Finalmente, habrá un refuerzo en la asistencia a las personas que padecen ludopatía a través de diez Centros de Atención distribuidos en el Gran Buenos Aires, habilitándose la línea telefónica gratuita (0800-444-4000)