COMPENSACIóN

La inflación activa la cláusula gatillo para estatales y docentes bonaerenses

Mientras negocian la pauta salarial para este año, el gobierno de Vidal deberá compensar a los trabajadores por el desfasaje. Sería del 3.1% para docentes y 1.5 por ciento para estatales, incluidos policías y penitenciarios.

podría llegar a un 3% en el caso de los maestros.

cerca del 1,5 por ciento.

Los acuerdos salariales cerrados por la Provincia y los gremios se activarán para inyectar un plus a los sueldos de enero de estatales y docentes, queA pesar que el Gobierno bonaerense no acordó aún con los sindicatos la pauta de aumentos para este año, estatales (incluidos policías y agentes del Servicio Penitenciario) también lo recibirán, aunque podría ubicarseTodo esto a causa de la inflación, un problema aún no resuelto por la administración Macri durante el pasado año, cuya tendencia al alza fue ratificada ayer al conocerse el denominado "Índice Congreso".Si la inflación final del 2017 hubiese sido del 24,6%, los docentes recibirían por parte de la Provincia la diferencia entre el 21.5% estimado. Es decir, cobrarían un 3.1% adicional.El gobierno deestimaba en un 17% el incremento del costo de vida, pero las consultoras echaron por tierra tal optimismo y calcularon la inflación anualizada en ese 24.6 por ciento.Cabe recordar que los gremios acordaron una mejora del 18% en cuatro cuotas (4,5% por trimestre), debiendo revisar los números al quedar siempre por debajo de la inflación.