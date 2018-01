CONTRA EL JUEGO

La Provincia cierra tres casinos y licita las tragamonedas de los que permanecen abiertos

El Gobierno de María Eugenia Vidal licitará por primera vez las máquinas tragamonedas de siete salas de juego, a la vez que decidió cerrar tres casinos en la Costa Atlántica y el bingo de Temperley. El oficialismo detalló que esto se da en el marco de "fuertes medidas en contra del juego y la ludopatía", que también abarcan un "endurecimiento de los operativos en contra de las mafias de las apuestas clandestinas"

En paralelo, el gobierno decidió dar de baja los casinos de Mar de Ajó, Valeria del Mar y Necochea, y el bingo de Temperley,

Entran en licitación: el Casino Central y el Hermitage de Mar del Plata, Monte Hermoso, Pinamar, Tigre, Miramar y Tandil.

En un 69% de los casos, la persona que llama es el jugador; un 9% los padres; un 5% los hijos y un 10% otros.

En un 90%, los jugadores son empleados; en un 5% jubilados y en un 2% amas de casa.

El 63% son hombres.

El rango etario preponderante es entre 41 y 50 años ( 37%); luego, 31 y 40 años (25%); 51 y 60 años (20%); más de 60 años (10%); entre 21 y 30 años (5%) y hasta 20 años (2%).

En un 91% de los casos, obtienen el dinero para jugar de su sueldo; el 4% de su jubilación o pensión, y el 2% de ahorros o préstamos.

Un 70% tiene deudas.

El 81% de las personas juega en el bingo; el 14% en el casino; el 3% en agencias y el 2% en el hipódromo.

El juego predominante es la máquina tragamonedas (64%); y le siguen la ruleta electrónica (13,5%); la ruleta convencional (8,1%); el bingo (4,3%) y la quiniela (2,6%).

La mitad de los jugadores tienen una frecuencia diaria mientras que el 27% lo hace tres veces por semana.

La licitación para la administración y control de las tragamonedas, que durante veinte años se efectuó de manera directa (y que regentea la empresa Boldt) abarcará a las 3.860 máquinas habilitadas en toda la Provincia.según se indicó “para reducir el acceso al juego”.Respecto a los empleados de estas salas, desde el Ejecutivo bonaerense se informó que “la decisión se tomó sin que haya ningún despido, dado que el personal fue reubicado.De los 12 casinos que hay en la Provincia, 7 serán licitados, 3 se dan de baja, mientras que el Casino Sasso de Mar del Plata y el de Sierra de la Ventana no entran en licitación porque tienen vencimientos en 2019 y 2021, respectivamente.Con el cierre de las salas de Mar de Ajó y Valeria del Mar, el único casino habilitado desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata (donde hay tres) será el de Pinamar, mientras que hacia el sur quedarán el de Miramar y el de Monte Hermoso.El gobierno provincial también dispuso la licitación de un sistema de control on line de las máquinas, que también alcanza el control de los empleados.Junto a esta medida, se reforzará la asistencia a las personas que padecen ludopatía a través de diez Centros de Atención distribuidos en el Gran Buenos Aires, que atienden a adictos al juego y también a sus familiares. Desde 2015, el gobierno bonaerense no autorizó la colocación de una máquina tragamoneda más, tanto en salas de bingo como en las de casinos.Se habilitó también una línea telefónica gratuita (0800-444-4000) para la atención de llamadas de adictos a las apuestas o sus familiares, y se fortalecerá la campaña de comunicación para concientizar a los vecinos sobre los perjuicios que conlleva el juego sin control.Desde diciembre de 2015, el Gobierno provincial, junto al Ministerio de Seguridad nacional y la Justicia, realizó 161 allanamientos en 19 municipios, lo que permitió detener a 170 personas dedicadas al juego ilegal y secuestrar 34,5 millones de pesos.“No sólo no promoveremos el juego sino que haremos lo posible para reducirlo. Cuando llegamos al gobierno estaba a punto de abrirse una sala de bingo en Puente La Noria, Lomas de Zamora, lo que hubiese significado una mayor recaudación pero, por su ubicación, un serio perjuicio para los vecinos. Por eso, tomamos la decisión política de prohibir esa apertura”, reza la información oficial suministrada por el Ejecutivo. Desde el gobierno también resaltaron la instalación de la línea 0800-444-4000, que atiende a personas con problemas de ludopatía.De las derivaciones de las llamadas a la línea, se arrojaron las siguientes estadísticas: