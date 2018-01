PROYECTOS

El uso de energías renovables vuelve a la escena política bonaerense

A través de diferentes organismos, el gobierno de María Eugenia Vidal busca impulsar medidas que promuevan el uso y aplicación de las energías renovables en la industria.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Producción, el INTI y la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, apuesta a consolidar la utilización de energías renovables en la industria bonaerense. Para ello, buscan impulsar medidas puntuales que promuevan el uso de las mismas.

En este sentido, entre 2016 y 2017 se realizaron tres rondas de licitaciones para proyectos de energías renovables dentro del plan RenovAr, en las cuales se adjudicaron 147 ofertas que implican un total de 4.469 MW de potencia. Del total de las propuestas, 24 corresponden a proyectos de la provincia de Buenos Aires (16,3 por ciento del total) con una potencia de 1.045 MW (23,4 por ciento del total), destacando los proyectos vinculados a la energía eólica (13) con una potencia de 1.011 MW; al desarrollo del biogás (7) y de la biomasa (4).

Vale destacar que la Provincia cuenta con más de 1.600 empresas proveedoras o con potencial de proveer bienes y servicios para la generación de energías renovables.

En ese sentido, y tal como informó La Tecla a mediados de 2016, una de las estrategias del gobierno bonaerense para consolidar las energías renovables en la región fue impulsar un parque eólico en el Astillero Río Santiago, emplazado en Ensenada.

En su momento, el presidente del ARS y actual funcionario de la Cancillería , Ernesto Gaspari, acordó, acordó la instalación de torres de energía eólica en la empresa estatal. El ex CEO de la cadena Musimundo e integrante del Grupo Socma por 10 años, había viajado a Italia para consolidar inversiones en materia marítima y de regreso anunció un proyecto para la distribución de energías renovables.



El anuncio de Gaspari, generó malestar en la misma empresa, quienes manifestaron a La Tecla que: “la razón social del Astillero es hacer barcos, no distribuir energía”. A su vez, explicaron que “se hizo el anuncio pero no llegó nada todavía”.



El “Plan de Torres Eólicas” de Gaspari, para la implementación de energía eólica en el ARS, en la vera del Río de La Plata , comprendía a una superficie cubierta de 5.400 metros cuadrados y con un gasto de 10 millones de dólares para el acondicionamiento del edificio y la adquisición de las maquinarias para la fabricación de torres eólicas.



Según detallaron desde la empresa, “se estima que podría abastecer alrededor del 8 por ciento de la demanda a nivel regional, lo que equivaldría a fabricar más de 120 torres eólicas en un plazo de tres años”. El proyecto quedó en veremos y con la salida de Gaspari del ARS, no se produjeron grandes avances. No obstante, no se descarta su regreso a la discusión.