PEDIDO Y RESPUESTA

Menéndez pidió una reunión entre Cristina y Massa pero en el FR ya le marcaron la cancha

Luego de que el presidente del PJ bonaerense calificara a un encuentro entre ambos como algo "necesario"; el legislador provincial y presidente del bloque de diputados massistas, Rubén Eslaiman, le saltó a la yugular: "No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita. Aunque el Papa Francisco nos enseña la piedad con los presos".

Caminamos para construir la Argentina del futuro. De clase media trabajadora. Con PyME fuertes y jubilados bien pagos. Al pasado NUNCA MAS@perfilcom @radiomitre @LANACION — Ruben Eslaiman (@RubenEslaiman) 6 de enero de 2018

Gustavo Menéndez: "Es necesaria una reunión entre Sergio Massa y Cristina Kirchner y se va a dar" https://t.co/xgGM6xUG3u vía @LANACION. Muchos en el FR creemos q las necesidades de los argentinos no pasan x las reuniones de los políticos CONMIGO NO CUENTEN — EGC (@GracielaCamano) 6 de enero de 2018

El presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez calificó como "necesaria" una reunion entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el máximo referente del Frente Renovador, Sergio Massa; y en el FR ya le bajaron el pulgar al encuentro.Fueron dos los alfiles que salieron a responder por el exintendente de Tigre. Uno de ellos fue el presidente del bloque de diputados del massismo en la Cámara Baja, Rubén Eslaiman, quien ácido desde Twiter apunto: "No creo que Sergio Massa vaya a Ezeiza o Marcos Paz de visita. Aunque el Papa Francisco nos enseña la piedad con los presos".Luego, en otro tweet picante, agregó: "Caminamos para construir la Argentina del futuro. De clase media trabajadora. Con PyME fuertes y jubilados bien pagos. Al pasado NUNCA MAS".Quien tamién se sumó al rechazo en las redes sociales fue la diputada nacional Graciela Camaño que no dudó en apuntar: "Muchos en el FR creemos q las necesidades de los argentinos no pasan x las reuniones de los políticos CONMIGO NO CUENTEN".