ARRANCO LA CAMPAñA

En la "mesaza", la "chiqui" Legrand le pidió a Vidal que se postule a la presidencia en el 2019

La diva de los almuerzos tuvo como invitada a la gobernadora bonaerense y en plena comida le hizo la pregunta de rigor: 2019: "Para mí va a ser candidata, ¿no quiere ser candidata usted? Piénselo, sea candidata. La gente la va a votar María Eugenia, la gente la adora". Vidal respondió que aún no lo tiene decidido.

María Eugenia Vidal pasó por la mesa de Mirtha Legrand y fueron varios los momentos teeisivos que arrojó su cena con la diva pero de todos ellos se destacan dos.



A su turno, Vidal -lejos de descartarlo- le respondió que aún no lo tiene decidido: "Todavía no decidí, falta. ¿Para qué vamos a estar diciendo ahora lo que voy a hacer dentro de dos años?"