SEGURIDAD

Buenas conclusiones de los jefes comunales abarcados por el Operativo Sol

El massista Javier Gastón (Chascomús), el peronista Marcos Fernández (Monte Hermoso) y el oficialista Carlos Arroyo (General Pueyrredón) se mostraron satisfechos por los resultados que está arrojando el despliegue policial