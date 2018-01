INTERIOR BONAERENSE

El Concejo Deliberante juninense dio luz verde a la ley de Responsabilidad Fiscal

Por iniciativa del Ejecutivo local, el Concejo respaldó la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal. Desde la comuna indicaron que este régimen apunta a ordenar las finanzas, números y cuentas de los municipios. Unidad Ciudadana se opuso.

El Concejo Deliberante juninense aprobó la adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal aunque el kirchnerimo se opuso en gran parte porque, como explicó al edil de Unidad Ciudadana, Maria Leiva "condiciona a los municipios en su autonomía ya que el gobierno provincial ejercerá mayor control sobre los fondos provenientes del cobro de las tasas municipales, a partir de un determinado porcentaje".



Por fuera de eso, con el respaldo a la adhesión a la ley de responsabilidad fiscal por parte de la mayoría de los concejales, el contador Ariel Díaz, secretario de economía y finanzas del municipio, manifestó que “a través de esta ordenanza, el municipio de Junín adhiere al régimen de responsabilidad fiscal municipal. Este régimen apunta a ordenar las finanzas, números y cuentas de los municipios y de esta manera empezar a homogeneizar las cuentas de los municipios bonaerenses”.

“En el caso de Junín, podemos decir que las cuentas y finanzas del municipio están ordenadas y eso es gracias al trabajo y forma de administrar de los últimos dos años, desde que comenzó la gestión del Intendente Pablo Petrecca, de manera que, adherir a esta ley, nos parece muy importante para continuar por ese camino”,resaltó el funcionario.



Díaz explicó que esta normativa, “tiene 4 puntos principales y son: que el gasto corriente vaya en línea con el índice de precios al consumidor; que haya una relación entre la planta de empleados municipales con respecto a la población de todo el Partido; en tercer lugar, que el servicio de la deuda, que son los pagos que hay que atender durante el ejercicio no superen el 10 por ciento de los ingresos corrientes; y por último, esta adhesión establece que, en los últimos 6 meses del mandato de una gestión el municipio no puede contraer deuda que comprometa la gestión siguiente”.



Sobre el último punto, el secretario de economía y finanzas recordó que “la gestión de Pablo Petrecca, cuando asumió, se encontró con deudas asumidas y cheques de pagos diferidos de la gestión anterior que nos han llevado todo el año 2016 a atender esos pagos, con una demora promedio de 8 meses en el pago a proveedores. Este régimen atiende a eso, a que la gestión que sale deje un municipio ordenado para la futura gestión”.



Para finalizar, Díaz enfatizó que “en el caso de Junín, estos son parámetros que venimos cumpliendo con creces, pero no obstante estar dentro de este régimen es un paso más en la transparencia de la gestión que lleva adelante el intendente de Junín, Pablo Petrecca”.