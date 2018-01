UNIDAD

Tras la foto de Massa y Menéndez, se viene la cumbre PJ – Frente Renovador en Pinamar

Luego de que el titular del partido justicialista y el tigrense mantuvieran un encuentro cara a cara, volverán a verse las caras. Será el próximo jueves, nuevamente en Pinamar, y esta vez se sumarán intendentes y legisladores de ambos espacios.

Parece que está aflojando. Después de negar un posible regreso a las filas del PJ, Sergio Massa mantuvo un encuentro cara a cara con el nuevo titular del partido bonaerense, Gustavo Menéndez, en la casa del tigrense en Pinamar.

Pero no sólo eso, sino que el próximo jueves volverán a reunirse. Será en la misma localidad aunque en esta ocasión también se sumarán intendentes y legisladores de ambos espacios.

Asado mediante (fue uno de los pases de factura de Menéndez a Massa), dirigentes y funcionarios del justicialismo comenzarán a tejer relaciones y cocinarán un posible acuerdo opositor con el objetivo de volver a ser gobierno en 2019.

“Van a venir intendentes de distintas secciones. Todavía no tengo los nombres porque no es fácil coordinar agendas, pero de la primera sección es probable que participen Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurligham) y Alberto Descalzo (Ituzaingó)”, adelantó Menéndez aunque, según consignaron a LaTecla.Info, los jefes comunales aún no están al tanto.

Con el Congreso del PJ a realizarse el 16 de febrero, el merlense avanza en conquistar incorporaciones de peso. "Cristina por sí sola no alcanza para ganar", supo señalar días atrás la máxima autoridad del partido. "Si Dios quiere, en 2018 van a volver por acá tipos que hace mucho que no vienen. Tenemos que tratarlos como hijos pródigos y dejar de hablar de traidores".

En las últimas semanas se fotografió con Gildo Insfrán y Miguel Ángel Pichetto en una clara muestra de unidad de todo el justicialismo. También ya se sentó con Florencio Randazzo, quien en las pasadas elecciones peleó bajo el sello peronista.

La idea es ir todos juntos y acercar posiciones, sin romper con Cristina Kirchner, candidatura que el propio Menéndez apoyó en los comicios de octubre, junto al grupo de intendentes que el próximo jueves dirán presente en el cónclave pinamarense.

Con el distrito a consignar, el próximo encuentro entre pares del PJ tocará la orden del día que si bien falta confeccionar, ya se sabe que tendrá algunos temas insalvables como debatir modificaciones para el funcionamiento del PJ, elegir la comisión fiscalizadora y poner en funciones a los órganos partidarios.

Para la máxima autoridad partidaria en el PJ “debe haber una discusión bien profunda que defina cuál será el rol del partido dentro de la sociedad de hoy, qué modelo de economías regionales va a proponer, qué hacemos con la producción nacional o con los recursos del Estado”.