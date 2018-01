ENCUENTRO

Menéndez visitó a Massa en Pinamar en otro gesto de acercamiento entre el PJ y el tigrense

El presidente del PJ bonaerense se dio una vuelta por Pinamar para charlar con Sergio Massa. Tras el encuentro, afirmó que "pensaron el campo popular" y vertió un tinte dialoguista al encuentro. También lo chicaneó por no esperarlo con un asado

Muchas gracias por los cortados y la gaseosa dietética querido @SergioMassa , pero la próxima usa la parrilla que tenes atrás! Un placer repensar el campo popular con vos junto a todos los que queremos poner la Argentina de pie.

Somos muchos.#ElTodoEsSuperiorALasPartes pic.twitter.com/rtvNgWMJiw — Gustavo Menéndez (@gustavomenendez) 4 de enero de 2018

Gustavo Menéndez se acercó hasta Pinamar en plena temporada de verano y no fue para tomarse vacaciones. El presidente del PJ bonaerense mantuvo un encuentro con Sergio Massa, el máximo referente del Frente Renovador. Al igual que días atrás lo hiciera -junto a otros intendentes- con el equipo del ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio; el mandamás de Merlo potencia el perfil dialoguista y reparte gestos que continúan exasperando al jirchnerismo que espera un PJ más cerrado.Esta vez con Massa, Menéndez aseguró que estuvo repensando el campo popular y se permitió la broma de chicanearlo por no haberlo esperado con un asado como muestra del buen feedback que sostiene con aquellos que de un tiempo a esta parte se alejaron el partido.Con el Congreso del PJ a realizarse el 16 de febrero , Menéndez avanza en conquistar incorporaciones de peso mientras en paralelo se acentúan las diferencias con el kirchnerismo que ya supo renegar de estos gestos emitidos por el merlense."Cristina por sí sola no alcanza para ganar", supo señalar días atrás la máxima autoridad del partido al diario La Nación. En esa misma entrevista, además, señaló que "si Dios quiere, en 2018 van a volver por acá tipos que hace mucho que no vienen. Tenemos que tratarlos como hijos pródigos y dejar de hablar de traidores". Parece ser que ya tiene el ojo puesto en el primer refuerzo.