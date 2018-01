TENSION

Azul: rumores de cierre y expectativa de los trabajadores de Fabricaciones Militares

Los empleados de la planta de FM en territorio provincial retomaron el corte en la ruta 3, a la espera de ser recibidos esta tarde por las autoridades de la empresa. El interventor genera dudas sobre la continuidad de la fábrica.

FM impidió ayer el ingreso de 268 trabajadores contratados

La situación de los trabajadores despedidos de la planta dese tensa, luego de que el interventor del organismo,, justificase los cesanteos en base a un plan para recortar el déficit de la empresa estatal.“En 2017 Villa María trabajó al 45% de su capacidad y su melliza, Azul, al 10%. Estamos evaluando cómo seguirá; la cordobesa tiene instalaciones y personal para asumir toda la producción; nos dejaron una empresa no viable, se iba a estrellar en cualquier momento”, dijo, en lo que algunos interpretaron como el anuncio del cierre definitivo de la planta en el distrito bonaerense.Esta mañana, los trabajadores retomaron el corte en la ruta 3, a la espera de ser recibidos esta tarde por Riva., a quienes no se les renovó el vínculo a pesar de que algunos tenían más de 25 años de antiguedad, pudiendo atravesar el cordón policial sólo 37 de planta permanente. Éstos últimos serían reubicados en otra planta, probablemente en Córdoba, según trascendió.Los trabajadores pidieron ayer conformar un comité de crisis con empleados, vecinos y funcionarios municipales, asegurando que era un peligro que "los servicios no estén debidamente controlados”., dirigente de ATE seccional Azul, aseguró que