AZUL

En medio de la tensión con Gendarmería, los manifestantes de Azul pasarán la noche en la ruta

Los trabajadores de Fabricaciones Militares volvieron a cortar esta mañana la ruta nacional 3 por el despido de 230 empleados y pidieron armar un comité de crisis con empleados, vecinos y funcionarios municipales “por el peligro que implica que los servicios no estén debidamente controlados”. Según trascendió, la Justicia habría ordenado desalojar la carretera

Trabajadores de Fabricaciones Militares de la ciudad de Azul realizan hoy una nueva protesta con corte sobre la ruta nacional número 3 ya que la empresa les negó el ingreso a la planta y se estima que no renovaría 230 contratos.

Los empleados de Fanazul, que vienen en estado de alerta en las últimas semanas, cortan la ruta 3 en cercanías al acceso a la ciudad para reclamar que la empresa no baje los contratos, algo que impacta muy fuerte en esa localidad. Hoy, la Policía le imposibilitó a los trabajadores ingresar a cumplir con sus tareas y según se les informó hacia el 8 de enero cobrarían las vacaciones, aunque nada se dijo de los contratados.

Al llegar al lugar, los empleados se encontraron con un comunicado de las autoridades de Fanazul que les generó más incertidumbre. "La Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul no estará operativa desde el martes 2 de enero hasta el miércoles 14 de febrero de 2018, con motivos de realizarse una evaluación de sus condiciones técnicas y de su capacidad productiva", asegura la misiva.

Al respecto, Juan Cacace, delegado de ATE, aseguró que el corte de ruta es para exigir respuestas al Gobierno Nacional al rimepo que pidió apoyo a toda la comunidad. "Teníamos la promesa de volver a producir con los estándares normales. Necesitamos respuestas que nadie las está dando. Es un destrato que no entendemos", dijo.



Según afirmaron a La Tecla.info medios locales, la ruta actualmente está custodiada por personal de la Policía Federal, Bonaerense y Gendarmería. Si bien por el momento no había ninguna orden oficial de reprimir ni avanzar con el desalojo de la carretera, tras el annegamiento de vehículos y camiones que van de Bahía Blanca a Buenos Aires y viceversa, y el transcursdo de las horas, comenzaron a circular versiones sobre una posible orden de la Justicia de despejar la calzada.



De no obtener respuesta antes de la noche, los trabajadores evalúan permanecer cortando la ruta a la espera de que se produzca alguna novedad concreta. El objetivo es que los reciba algún funcionario nacional, provincial o inclusive municipal que les ofrezca respuestas.