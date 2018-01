PRIVILEGIOS

Otro represor pasará sus vacaciones en una playa bonaerense

Se trata del médico Norberto Bianco, acusado de tener un rol protagónico en el reparto de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Los mismos jueces que mandaron a prisión domiciliaria a Etchecolatz lo autorizan a ir a Mar de Ajó por dos meses.

Cuando aún no se acallan las protestas por la decisión de la Justicia de enviar al ex comisario Miguel Etchecolatz a cumplir prisión domiciliaria en Mar del Plata , un caso similar se conoció en las últimas horas.Los mismos magistrados,, del Tribunal Oral Federal N° 6, autorizaron al ex jefe de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo,, a vacacionar dos meses en Mar de Ajó, a dos cuadras del mar.Bianco fue titular del servicio de traumatología de ese centro médico y tuvo un rol central en el reparto de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en la mayor guarnición militar del país.Los jueces autorizaron a Bianco a instalarse en un dúplex frente al camping del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicado sobre la calle Javier de Rosas.El médico debería estar en estos días en el banquillo de los acusados del segundo juicio por robo de bebés en Campo de Mayo, proceso que pudo burlar por el fallo de la justicia de Paraguay, que al autorizar su extradición acotó las apropiaciones por las que puede ser juzgado.