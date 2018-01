Estatales marchan al Ministerio de Educación bonaerense por los despidos de fin de año

ATE y la CTA Autónomna convocan a movilizar a la Dirección General de Cultura y Educación por los trabajadores cesanteados tras la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial.

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma movilizan este martes contra los despidos que hubo en la Dirección General de Cultura y Educación con la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial.Se trata de un área dedicada a la planificación y el análisis de obras en establecimientos escolares. Según la cartera que dirige Gabriel Sánchez Zinny tenía funciones superpuestas a las que posee la Dirección Provincial de Infraestructura.Como informó La Tecla.info, los despidos se dieron el 30 de diciembre, a poco de las fiestas de fin de año. Del total de 380 trabajadores que componían el área, no se le renovó el contrato a 180 trabajadores, de acuerdo a fuentes gremiales. Según los números oficiales, el número sería 116.Los trabajadores realizaron una protesta con acampe en las instalaciones de la UEP, ubicada en 8 entre 46 y 47. Pasaron las fiestas en el lugar y decidieron la molivización a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), ubicada en 13, entre 56 y 57.El viernes los trabajadores recibieron un mail que les informaba formalmente de los cambios. Varios recibieron un mail el que los invitaba a concurrir el 2 de enero en el horario de 9 a 13 horas a la sede de la Dirección General de Escuelas, sita en la calle 13 entre 56 y 57, para incorporarse a los nuevos planteles de trabajo. No obstante, reina para muchos la incertidumbre, dado que no todos tienen asegurada la continuidad.La Unidad Ejecutora Provincial se creó en 1994, con el objetivo de implementar programas y proyectos para el mejoramiento integral de la educación. A partir de 1996, la UEP comenzó a construir y reparar escuelas, equipamiento de mobiliario y diversos elementos que aportan a la educación de calidad.Pese a sus más de 20 años de vigencia, sus agentes siempre estuvieron bajo la modalidad de contratados, según denunciaron desde los gremios.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación lanzaron un comunicado oficial afirmando que la cartera "posee como función y responsabilidad, tomar todas aquellas decisiones que permitan una mejor aplicación de la inversión en el sistema educativo. En particular, aquellas concernientes a dar respuestas a las escuelas de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, en atención a su situación actual".

"En cercanía del comienzo de un nuevo año lectivo, es prioridad para este Ministerio ofrecer las condiciones necesarias para establecer un método operativo para la gestión, que sea ágil, dinámico y confiable en cuanto a los proyectos, ejecuciones y controles de las obras que necesitan nuestras escuelas. No se puede seguir trabajando sobre esquemas operativos duplicados, lentos, burocráticos que sólo generan incomodidad, desmotivación y falta de respeto en el día a día del trabajo educativo de nuestros alumnos, alumnas, docentes, auxiliares y personal directivo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires", agregaron.

"En atención a lo antes citado, y en el marco de una política de evaluaciones que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires en todas las áreas de gobierno con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado, la Dirección General de Cultura y Educación, el 29 de diciembre de 2017 y mediante la Resolución N° 2378/17, ha decidido disolver la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Esta medida se adoptó luego de que se detectara la superposición de tareas y funciones en distintas áreas entre la UEP y el Ministerio de Educación bonaerense", continuaron.

"En este sentido, a partir de enero de 2018, todas las obras se ejecutarán desde la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) y la Subsecretaría Administrativa -desarrollaron-. Por otra parte, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Políticas Docentes y Gestión Territorial, y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la Dirección de Escuelas, tendrán a su cargo el resto de todas las misiones, tareas y funciones que tenía la UEP".

"Cabe aclarar que los trabajadores mantenían una relación con el área mediante contratos anuales que vencieron el 31 de diciembre de 2017. La mayoría de ellos serán reubicados y se les asignarán nuevas tareas dentro del Ministerio de Educación bonaerense", concluyeron, al tiempo que resaltaron que, según los números oficiales, los trabajadores a los que no se les renovó el contrato sumarían 116.