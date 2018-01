ADIOS 2017

El balance del gobierno de Vidal

Los principales funcionarios de la Gobernadora mostraron el debe y el haber de 2017. Además, proyectaron los desafíos para el año que recién comienza. Un repaso por todas las áreas del Ejecutivo provincial.

Se terminó un año más que movido para la política, y sobre todo para la bonaerense, que tuvo a las elecciones de medio término como principal suceso. Claro está, el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la contienda electoral para enfrentarse a Cambiemos acaparó todas las miradas.

Por ello, la victoria en las urnas fue el logro más celebrado por el oficialismo, porque no sólo fortaleció el apoyo popular, sino que abrió el camino para actuar con mayor comodidad en la Legislatura.

No obstante, el andar electoral no fue el único motivo de celebración en calle 6, donde no se cansan de resaltar el trabajo en equipo. En ese marco, entre las principales celebraciones en los ministerios, se destaca la solución a la paritaria docente con tres áreas en conjunto (Educación, Trabajo y Economía). Al igual que la detención de Juan Pablo Medina, secretario general de UOCRA La Plata , también con diversos actores involucrados (Justicia, Trabajo y Seguridad).