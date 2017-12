LÓPEZ MURPHY

“El Gobierna crea incertidumbre al cambiar la meta inflacionaria"

El ex ministro de Economía de la Nación dijo que el Gobierno tiene ahora como principal desafío recuperar credibilidad. Y dijo que el cambio en la meta puede ter un impacto en la confianza del ámbito económico.

El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy advirtió que si el gobierno "no baja el déficit la situación es ingobernable", al tiempo que criticó duramente el cambio en la meta inflacionaria establecida."El cambio de las metas es probablemente es una de las cuestiones más complejas que se pueden afrontar. Está en el corazón de la política económica del gobierno. Ya lo había hecho con las metas fiscales y nunca explicó bien porqué lo hizo. Ahora lo hace con las metas inflacionarias, dijo.Para López Murphy, "será el problema más serio para los próximos meses" para devolverte a la economía "cierta certidumbre sobre la gestión oficial. "Nosotros tenemos fragilidad en los presupuestos y ahora en las metas".”El Gobierno creó una incertidumbre importante al cambiar la meta inflacionaria”, afirmó. El dirigente de RECREAR pidió "que el Banco Central explique por qué ahora cambia las reglas de juego", en declaraciones a FM La Patriada. Y señaló que eso puede tener cierto impacto en el ámbito económico empresario.“Me impresionó mucho la ausencia de autocrítica del Gobierno”, apuntó el ex ministro respecto a la conferencia de prensa del equipo económico del jueves. López Murphy insistió en pedirle al gobierno bajar el déficit fiscal: "Es la Cruz que lleva el país. Y el Gobierno lo deterioró más todavía”, detalló.Por otro lado, se refirió a los compromisos que había hecho Macri antes de 2015, cuando llegó a decir que podía bajar la inflación a un dígito en dos años. “Nunca creí en la promesa de Macri de abatir la inflación, porque requería muchas reformas”, detalló.