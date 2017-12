REESTRUCTURACIÓN

Trabajadores despedidos de Educación mantienen acampe en las fiestas

Empleados de la Unidad Ejecutora Provincial, a cargo de obras en escuelas, mantienen la medida de fuerza ante la disolución del organismo. Desde ATE señalan que hay 190 despidos sobre 380. Preparan una marcha para el martes.

Trabajadores despedidos de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo disuelto por la Dirección General de Cultura y Educación encargado de evaluar y proyectar las obras edilicias de escuelas, mantendrán en las fiestas un acampe a la espera de la recuperación de los puestos de trabajo.Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, decidieron realizar una manifestación pacífica este domingo 31 y lunes 1° de enero en sede de calle 8 entre 46 y 47. De acuerdo al gremio, cerca de 200 despidos de los casi 400 que tenía el organismo. La medida se enmarca en la reestructuración de áreas en marcha."Vamos a pasar la noche del 31 acá, vamos a hacer una mesa larga en la calle y loa invitamos a todos con sus familias. Y el martes vamos a hacer una gran marcha a la Dirección de Escuelas", afirmaron los trabadores mediante un comunicado.Como informó La Tecla.info, los trabajadores iniciaron un acampe el jueves por la tarde cuando recibieron, de modo informal, los primeros comentarios sobre un recorte de puestos laborales. La Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de, dispuso la disolución del organismo, como parte de la eliminación de la superposición de áreas que encarópara achicar gastos.El viernes los trabajadores recibieron un mail que les informaba formalmente de los cambios. Varios recibieron un mail el que los invitaba a concurrir el 2 de enero en el horario de 9 a 13 horas a la sede de la Dirección General de Escuelas, sita en la calle 13 entre 56 y 57, para incorporarse a los nuevos planteles de trabajo. No obstante, para muchos reina la incertidumbre y no todos tienen asegurada la continuidad.“Son 190 los despedidos” afirmaron desde ATE. El gremio iniciará un plan de lucha que supone involucrar a los Consejos Escolares, contratistas, intendentes y organizaciones sindicales, sociales y políticas para que sepan de los efectos de la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial “quedando obras inconclusas y trabajadores en la calle”.Desde el Gobierno bonaerense, en tanto, sostienen que la disolución se debe a que se detectó una “superposición de tareas de esa entidad con la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI)”, bajo la órbita de la misma cartera educativa. Las autoridades señalaron que la mayoría de los trabajadores serán reubicados y que aquellos que no tendrán sus contratos renovados serán acompañados.A continuación la respuesta del Gobierno:"En la marco de una política de evaluaciones que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires en todas las áreas de gobierno con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado, la Dirección General de Cultura y Educación, desde el día de la fecha y mediante la Resolución N° 2378/17, ha decidido disolver la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Esta medida se adoptó luego de que se detectara una superposición de tareas de esa entidad con la Dirección Provincial de Infraestructura (DPI), ambas bajo la órbita de la misma cartera.Esta superposición de tareas generaba que se gasten más recursos de los necesarios. Es decir, que el dinero que aporta cada uno de los bonaerenses, sostuviera dos estructuras con la misma función: hacer obras en escuelas. Por eso el Ministerio de Educación unificará esas tareas dentro de la administración de la Dirección de Infraestructura.Cabe resaltar que los trabajadores mantenían una relación con el área mediante contratos anuales que vencen el próximo 31 de diciembre. La mayoría de los trabajadores serán reubicados y se les asignarán nuevas tareas dentro del Ministerio de Educación bonaerense. En aquellos casos en los que no se les vaya a renovar los contratos, porque generaban esta superposición de tareas citada anteriormente, serán acompañados y asesorados de manera personalizada.