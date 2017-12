EN DANZA

Las vueltas de una cárcel federal: Petrecca no la quiere, Etchevarren la pide

La construcción de una nueva cárcel federal en Junín figura en el Presupuesto nacional 2018. El intendente Pablo Petrecca dice que tiene el compromiso, de palabra, de la Nación de que no se hará allí. El jefe comunal de Dolores, del mismo signo político, salió a pedir que se haga en su territorio.

La proyección de una cárcel federal en Junín en el presupuesto nacional 2018 desató una polémica inusitada. El intendente de Junín,, salió a rechazar la posibilidad, frente a las críticas de la oposición. Ahora, el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren salió a pedir que se haga en su propio distrito.La indicación de que la cárcel se hará en Junín no se modificó del Presupuesto que aprobó el Congreso la semana pasada. La oposición salió a apuntar contra el jefe comunal de Cambiemos, quien dijo que no se modificó del Presupuesto por “burocracia” y ratificó que tiene un compromiso de las autoridades para que no se haga allí.“Hoy el tema está avanzado para hacer el traslado a Dolores, porque el intendente de esa ciudad la quiere, y ya se están cerrando algunas cuestiones administrativas”, dijo Petrecca al diario La Verdad para esquivar los dardos que le dirigió el kirchnerismo.Frente a esa situación, el intendente de Dolores,, también de Cambiemos, salió a reconocer las gestiones para que la cárcel se traslade allí, una noticia que buscaba guardar hasta que se confirmara. Por ahora sólo son conversaciones.“No es mi estilo, ni me gusta adelantar nada que no esté el convenio firmado. No obstante ello, por respeto al intendente de Junín, Pablo Petrecca, que considero una gran persona y que me ha pedido que me manifiesta, dejo en claro el interés de que dicha cárcel sea construida en Dolores”, dijo al sitio Criterio online.Etchevarren, que supo tener un pasado en la Coalición Cívica, salió a rescatar las virtudes que puede traer la construcción de un complejo penitenciario que estudia el Ministerio de Justicia. “De concretarse tal complejo penitenciario generaría muchísimas fuentes de trabajo y los sueldos en el Servicio Penitenciario Federal son aproximadamente el doble que los del Servicio Penitenciario Bonaerense”, agregó.El mandamás de Dolores dijo que sueña con una ciudad con “pleno empleo” y reconoció que hace un año trabaja para que la unidad carcelaria se construya en su jurisdicción. “Nosotros hemos ofrecido a Dolores para la construcción de una cárcel provincial y no tendríamos problemas frente a una cárcel federal. Antes de ser una ciudad, Dolores fue una cárcel y actualmente hace 160 años que funciona en el centro de la ciudad, mientras somos una de las que menos delito tiene”.Que la cárcel se construya en Junín representa un problema político de magnitud para el actual intendente de Junín. El distrito ya cuenta con tres complejos penitenciarios y hace años que se escucha la intención de construir una nueva unidad. La sola posibilidad es resistida por los vecinos y Petrecca asumió el compromiso de que no se hará mientras gobierne.Como publicó La Tecla.info, la inclusión de la cárcel en el Presupuesto lo tomó por sorpresa. Sin embargo, dijo que en una nueva conversación con el ministrose llevó el compromiso de que Junín no tendrá una cuarta cárcel. Ese compromiso, no obstante, no está en ningún papel todavía y la oposición desconfía.