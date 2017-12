CONFESIóN

Vidal admitió que charló la posibilidad de ir por la Presidencia de la Nación

La gobernadora habló de la cuestión con sus hijos. En Cambiemos tiene predominio la opción de que vaya por otro mandato en la Provincia en 2019. Sin embargo, dijo que no lo pensó.

La gobernadorareconoció que habló de la posibilidad de candidatearse para la Presidencia de la Nación, una situación que había descartado en distintas oportunidades."Por supuesto", respondió Vidal ante una consulta de la revista Noticias sobre si había charlado con sus hijos la posibilidad de una candidatur presidencial. "Mis hijos van a respetar cualquier decisión que tome. Son muy compañeros", agregó.La declaración supone un cambio en la comunicación de la Gobernadora que hasta hace poco rechazaba hablar de la situación. "Lo peor que le pasó a la Provincia fue tener gobernadores que quisieron ser presidentes" dijo en mayo durante una entrevista en el canal América.Es la dirigente con mejor imagen del país y buena parte del éxito electoral de Cambiemos se le atribuye a su figura. Varias veces se la mencionó para la Presidencia, incluso como virtual sucesora deen 2019 o en 2023, si es que el actual Presidente decide renovar en dos años.De cualquier manera, su discurso llano y su carisma la dejan bien posicionada para esa instancia, en las mediciones que se hacen en la actualidad.En Cambiemos, no obstante, prima, por el momento que Mauricio Macri vaya por la reelección presidencial y que "Mariú" haga lo propio en la Provincia de Buenos Aires, más aún en un territorio donde el peronismo es fuerte en el Conurbano.Vidal admite posibilidades, pero esquiva certezas, en la misma entrevista que se publica este fin de semana. Si bien admitió que puede ir por otro mandato en la Gobernación, dijo que aún no lo pensó."Para alegría de algunos y preocupación de otros todavía no he he decidido porque soy de respetar mis tiempo. Y no proyecto tanto. Si hacés lo correcto, a la larga o a la corta sucede. Todo es resultado del trabajo y de cierta providencia", apuntó.Como persona de fe, Vidal cree, en ese sentido, en cierto tipo de destinación y labor personal para los objetivos. "Creo que nada de lo que hacemos está totalmente determinado por nosotros. Es un poco mi destino, o lo que Dios me puso en el camino, y otro poco, mi esfuerzo".