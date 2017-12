DEBATE

Fondos para Salud, observados: Cambiemos estudia modificar la coparticipación

Aunque sin plazos, el Gobierno piensa avanzar con una reforma del sistema de coparticipación para los municipios. Mira con atención lo que ocurre con los que tienen centros hospitalarios.

Discusión vieja

Collia: "Tiene que haber otro paradigma"

El Gobierno bonaerense tiene entre su lista de reformas modificar el cálculo por el que los municipios reciben en la actualidad los recursos por coparticipación. Funcionarios del ministerio de Economía, que dirige, ya transmitieron la intención a varios secretarios de Hacienda municipales, según pudo saberEl vidalismo se propone observar el componente salud, que en la actualidad tiene mucho peso en el cálculo final. Dar más a los que tienen una política de salud con menos enfermos y achicar gastos superpuestos es la idea.La iniciativa es parte de la batalla que Cambiemos libra contra el déficit y por “el orden de las cuentas” en los diferentes estamentos, y guarda cierta relación con el Pacto de Responsabilidad Fiscal acordado recientemente.De todas maneras, se trata de un proyecto que Lacunza guarda bajo llave y cuya discusión no tiene plazo. En su entorno evitan hablar al respecto. Se sabe, como ocurrió en la discusión del Presupuesto, que reajustar el sistema de coparticipación es un tema que puede herir susceptibilidades, en especial si la propuesta que se llegara a plantear termina por perjudicar a intendentes del espacio o aliados.Gran parte de los recursos que hoy llegan por coparticipación devienen por el sistema sanitario existente en cada distrito. El 37% que debe repartir Provincia está atado a los establecimientos oficiales, con o sin internación, de cada distrito. A eso se suma que gran parte de los impuestos por la explotación de las salas de casinos se distribuye en función del mismo ítem.La intención oficial es modificar esos índices. Quien lo blanqueó días atrás fue el intendente Pilar,. El pilarense impulsó en el tratamiento de las ordenanzas fiscal y tributaria de su distrito una tasa para los vecinos de otros municipios que vayan a atenderse a los hospitales de Pilar. La propuesta, que ya es aplicada por distritos de la región generó sin embargo fuertes controversias.A diferencia de las experiencias de otros distritos, Ducoté propuso que la carga económica por la atención en centros de salud de Pilar sea absorbida por los municipios de donde sean oriundos los vecinos. Dijo que se trata del inicio de una discusión a futuro y remarcó la necesidad de discutir el esquema de coparticipación actual.“Estamos hablando con la Provincia para repensar el esquema de coparticipación, que muchas veces te premia por estar atendiendo mucha gente, en lugar de pensar en recompensar la prevención y el cuidado de la gente para evitar que se enferme”, dijo en declaraciones periodísticas.En la actualidad, el índice de reparto por salud se construye por la cantidad de efectores de salud en el distrito, según perfil de complejidad y camas disponibles, además de ítems como el registro de consultas médicas, el número de egresos de los lugares de internación de hospitales y la cantidad de días de internación.De este modo, el análisis gira en torno a la búsqueda de índices que recompensen con recursos a aquellos municipios que tienen más personas sanas.La modificación de los índices del componente de salud es un tema en danza desde hace tiempo. El ex ministro de Salud bonaerense,, tuvo la misma intención pero chocó con la resistencia de varios intendentes.“Tomamos la misión de buscar un nuevo sistema de coparticipación que terminara premiando al distrito que lograra que menos personas se enfermen. Pero no pudimos obtener los consensos necesarios. Es clave avanzar en ese sentido”, dijo Collia a La Tecla. Para el ex ministro, se pueden tomar otros indicadores como cantidad de cirugías, cantidad de listas de personas en espera, pacientes vacunados y controles de embarazos. En esa línea, tener un bajo indicador en embarazos no controlados sería un punto a favor.Desde la actual cartera de Salud, a cargo de, evitaron, no obstante, referirse al planteo del mandamás de Pilar, aunque se puso de manifiesto que se buscará trabajar con todos los “actores” para mejorar el sistema de Salud que tiene la Provincia. La propuesta de Ducoté fue recibida de manera dispar por los municipios.La mayoría esquivó opinar sobre una rediscusión de la coparticipación en salud. Sin embargo, desde Tigre, gobernado por(FR), coincidieron en un sistema de fondos que privilegie la prevención “más que la atención”. Fuentes del municipio confiaron a este medio que, en primer lugar, se debe pensar en regionalizar el sistema sanitario “de modo tal que cada municipio se especialice en la resolución de problemas específicos o que se ocupe de determinados niveles de atención”.La discusión roza la autonomía municipal, un argumento siempre latente, que varios alcaldes ponen sobre la mesa en distintas instancias. De cualquier modo, es un pensamiento compartido en varios actores del Gobierno de Vidal la necesidad de abrir una discusión sobre el reparto por salud.“Nosotros teníamos la visión de que había que cambiar la coparticipación premiando a quién trabajaba para que la población no se enferme, pero encontramos resistencia”, dice Alejandro Collia, ex ministro de Salud entre 2009 y 2015.Collia, quien se desempeña hoy como secretario de Salud de la Matanza, señaló a La Tecla que se llegó a pensar en el gabinete sciolista en un decreto o una resolución que modificara tres puntos de la coparticipación por salud: la limitación en la cantidad de consultas, el pago por la complejidad de cada cama y la finalización del pago de la Provincia por aquella consulta ya absorbida por parte de una obra social o mutual.El ex funcionario provincial detalló, por caso, que varios municipios computan 40 consultas por habitante, cuando el mínimo indicado por la OMS es de al menos 5 por año. Por otro lado, se quejó de que haya municipios que tengan 1.000 camas y una sola de complejidad y coparticipen “como si todas fueran de alta complejidad”.“Esto claramente perjudica a varios municipios. Cuando nosotros lo propusimos, no hubo un apoyo mayoritario de los intendentes”, se justificó Collia, al tiempo que aseguró que también habrá distintas posturas cuando el proyecto de Vidal se concrete. Lo ideal es una ley provincial guiada por un paradigma de que la gente no se enferme, que no termine internada en un hospital porque eso es el fracaso”, enfatizó.