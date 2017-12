Desde el massismo salen a pedir la unidad del peronismo, pese al no de Massa al PJ

Los alfiles del tigrense buscan posicionarse en la Legislatura, donde deben renovar las alianzas. "El peronismo se expresa en una diáspora tribal que sólo beneficia al gobierno -afirman-. Hay que terminar con los condicionantes de los candidatos para encontrar el ámbito de discusión y construcción de lo que volverá a ser el movimiento Nacional Justicialista".

Es tiempo de reacomodamientos en la Legislatura bonaerense, donde cada espacio está definiendo las nuevas alianzas, y el massismo es el que se encuentra en la situación más compleja. Si bien Massa fue terminante respecto a la imposibilidad de volver al PJ, la bajada de línea no pareció llegar a todos sus soldados.



En el entorno de Massa manifiestan que Gustavo Menéndez, Fernando Gray, Martín Insaurralde y Leonardo Nardini "son amigos", pero que por ahora no hay posibilidades que el tigrense regrese al partido. El principal problema no pasa por los temas, pues las coincidencias con el PJ son muchísimas más que las disidencias. El freno lo ponen los nombres. "Los muchachos tienen que hacerse cargo de todos los integrantes, en el PJ hay figuras con las que Massa no compartiría ni un café", afirma un intendente renovador, que dicho sea de paso, es titular del PJ en su pago chico.

De esta manera, se echa por tierra esa chance de unidad absoluta que tanto pregona el mandamás de Merlo. Massa no quiere. No lo encuentra sentido a la unidad partidaria, al menos por ahora. El ex jefe comunal de Tigre se siente con fuerza, con pulso y exige contundentes condiciones para empezar a debatir el regreso: los kirchneristas, afuera.

Afuera. Así como quedó el massismo del acuerdo legislativo en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos ya no hace uso de la "amistad" que se supo forjar durante los dos primeros años de gestión de Vidal, y ese espacio lo ocupa ahora el bloque de los intendentes que comanda Julio Pereyra, tal como quedó demostrado en las sesiones de diciembre.

De todos modos, los muchachos de Massa no le ven futuro a ese pacto, aunque manifiestan convencidos que no volverán a prestarse a ese juego que "tanto nos perjudicó". 25 de octubre a las 21.30. En ese instante, personalmente, Massa le comunicaba a Vidal que hasta ahí llegaba el acuerdo: el FR ya no jugaba en equipo con el oficialismo, ya no había pacto de Gobernabilidad.



En el nuevo contexto, los alfiles del Frente Renovador plantean una nueva estrategia: la unidad del peronismo, pese al no del líder del espacio. Así lo comunicó Jorge D'Onofrio desde las redes, donde manifestó que "el problema no es el peronismo, el problema es lo que algunos hacen con el peronismo. 2017 terminó siendo el peor año para los que menos tienen, para nuestros abuelos, para los pibes más necesitados, para nuestros héroes de Malvinas. En contrapartida a la insensibilidad del modelo, vemos como el peronismo se expresa en una diáspora tribal que sólo beneficia al gobierno".



"Sumado a eso, muchos toman al movimiento como un bien de familia y no como el lugar donde se lucha por el prójimo -agregó-. Hay que terminar con los condicionantes de los candidatos para encontrar el ámbito de discusión y construcción de lo que volverá a ser el movimiento Nacional Justicialista".