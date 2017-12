Provincia estira hasta marzo la definición sobre las sillas a renovar del directorio del BAPRO

El gobierno bonaerense prorrogó en comisión los mandatos de cuatro directores. También está abierta una silla por dos años que quedó vacante tras la salida de Daniel Arroyo.

La designación de cinco sillas claves para el Banco Provincia quedó planteada para el tercer mes de 2018, según el cronograma planteado por la mesa chica deSegún pudo saber, la Provincia decidió patear para delante la resolución de la nueva composición del directorio en el Banco Provincia, en la que deberá intervenir la Legislatura bonaerense.Y, en el mismo sentido, estiró una definición sobre las dos vocalías en el Tribunal de Cuentas y en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.La Gobernadora prorrogó en comisión el mandato de los cuatro directores a los que se les vence mandato de cara al 2018. A ellos se suma la vacante abierta tras la renuncia de Daniel Arroyo, que asumió como diputado nacional.La discusión por las sillas de la entidad crediticia es compleja. Involucran tanto al Partido Justicialista y al Frente Renovador, desde la oposición, como al radicalismo, en el frente interno.El Partido Justicialista pone en juego dos. En la negociación de 2016, el randazzismo y el dominguismo se habían quedado con esos lugares. El primer sector colocó a, ex funcionario del Ministerio de Transporte, en tanto, los alineados con Julián Domínguez catapultaron a una silla a la ex diputada,. A ambos se le vencen el mandato.En esa negociación, el Frente Renovador ganó un lugar para-silla a la que le quedan dos años- y para, ex intendente de Junín. Sólo debe discutirse ahora la de Meoni.Por último, el gobierno debe definir si le convalida al radicalismo la silla que ostenta hace tiempo., ex senador bonaerense, está en el directorio del Banco desde 2009. La UCR quiere ese preservar el sitial.Por otro lado, el Tribunal de Cuentas y la Suprema Corte entran en el mismo tiempo de espera que Vidal le impuso al BAPRO. En el organismo de control, están vacantes las vocalías de Municipios y Administración Central. En tanto, el máximo tribunal bonaerense tiene que completarse luego de, que se acogió al beneficio jubilatorio.